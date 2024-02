Osterode. Deutsche Küche, asiatische Spezialitäten oder doch Pizza und Pasta: Das sind laut Google-Bewertungen die besten Restaurants in Osterode. Eine Auswahl.

Geburtstagsfeiern, Feiertage, keine Lust aufs Kochen oder einfach mal eine andere Küchen probieren? Verschiedene Anlässe führen Hungrige in Restaurants und Gaststätten im Harz. Oft gilt es dabei, aus einem großen Angebot auszuwählen. In Osterode ist man dabei kulinarisch bestens aufgestellt - doch wo kann man am besten Essen gehen? In unserer Auswahl können Einheimische wie Gäste nachlesen, wie die Restaurants und Gasthäuser in Osterode auf Google bewertet wurden.