Osterode. Zweimal Open Air in Osterode: ‚Live am Harz Open Air‘ und ‚Kultur im Park‘ sollen ein abwechslungsreiches Programm mit namhaften Künstlern bieten.

Mit gleich zwei beeindruckenden Open-Air-Events wird der Sommer 2024 in Osterode musikalisch und kulturell eingeläutet, verspricht der Veranstaltungskalender der Osteroder Stadthalle.

Dieter Bohlen in Osterode: ‚Live am Harz Open Air‘ verspricht unvergesslichen Abend

Mit einer Ankündigung auf den Social-Media-Kanälen überraschte die Stadthalle ihre Fans: Am 16. August 2024 wird Pop-Titan Dieter Bohlen im Rahmen seiner Tour „40 Jahre Modern Talking“ beim „Live am Harz Open Air“ auf der Bleichestelle in Osterode auftreten. Die Besucher dürfen sich auf eine mitreißende Mischung aus Musik, Anekdoten und dem unverkennbaren Charme von Dieter Bohlen freuen.

Pop-Titan Dieter Bohlen präsentiert 40 Jahre Modern Talking live und Open Air am 16. August 2024 in Osterode. © . | Stephan Pick

Zusätzlich zu Dieter Bohlen werden auch weitere Künstler die Bühne der Bleichestelle zum Beben bringen. Die erfolgreiche deutsche Popsängerin Leony, bekannt als Jurorin der diesjährigen DSDS-Staffel, sowie das energiegeladene Trio ClockClock, das bereits auf zahlreichen Festivals und Events begeisterte, sind am 17. August ebenfalls Teil des unvergesslichen Abends.

Leony ist eine deutsche Popsängerin, die mit Hits wie „Faded Love“ bekannt wurde. Sie sitzt 2023 in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“. © . | Ulrich Hartmann

ClockClock - ein Kollektiv aus elektronischer und akustischer Livemusik aus Mannheim. © . | Niklas Kamp

‚Kultur im Park‘ in Osterode am Harz: Drei Tage, drei Highlights

Doch das „Live am Harz Open Air“ ist nicht die einzige besondere Veranstaltung der Stadthalle Osterode im Sommer 2024. Vom 7. bis zum 9. Juni findet die Veranstaltungsreihe „Kultur im Park“ im Osteroder Kurpark statt. Bei schlechtem Wetter besteht die Möglichkeit, die Veranstaltungen in die Stadthalle zu verlegen, erklärt Stadthallenleiterin Corina Borgmeyer.

Völkerball - Die authentischste Rammstein Tribute Show - am 7. Juni 2024 in Osterode. © . | Völkerball

Die Auftaktveranstaltung am 7. Juni bietet mit „A Tribute to Rammstein“ von Völkerball eine eindrucksvolle Inszenierung aus Lichtshow, Pyroeffekten und dem unverkennbaren Rammstein-Sound. Am 8. Juni folgt der „Quatsch Comedy Club“ mit einer Live-Show voller Stand-up-Comedy, präsentiert von einem Moderator und vier Comedians mit unterschiedlichen Humorrichtungen. Den Abschluss bildet am 9. Juni die Shakespeare Company Berlin mit der Aufführung von „Viel Lärm um nichts“ von William Shakespeare – eine musikalisch begleitete, heitere Achterbahnfahrt durch die menschliche Seele.

Die Shakespeare Company zeigt: Viel Lärm um nichts. © . | RENE LOEFFLER

Karten für die Events sind im Vorverkauf im Service-Center des Harz Kurier, Gipsmühlenweg 2-4 in Osterode, unter www.konzertkasse.de sowie unter der Karten-Hotline: 0531/16606 erhältlich. Zudem sind sie auf den Webseiten der jeweiligen Veranstaltung und an allen bekannten Vorverkaufsstellen verfügbar. Osterode darf sich also auf einen Sommer voller kultureller Highlights freuen.

