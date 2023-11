Northeim. Das wird die Herzen eingefleischter Rockfans höher schlagen lassen: Alice Cooper kommt 2024 mit Band nach Northeim.

Er prägte den Begriff „Schock-Rock“ und begeisterte Millionen mit Hits wie „School‘s Out“ oder „Poison“: Alice Cooper. Und das Beste: Während seiner Deutschland-Tournee 2024 mit nur sechs Konzerten spielt er auch auf der Northeimer Waldbühne, wie die HNA berichtet. Am 22. Juni können Fans sich auf Rock vom Feinsten freuen, so Konzertveranstalter Living Concerts (Hannover) am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Darin heißt es weiter: „Als Erfinder des Schock-Rocks überrascht Cooper mit seiner fulminanten Bühnenshow seine Fans immer wieder aufs Neue – wie in einem guten Horrorfilm. Mitten im dunklen Wald gelegen, verspricht die Northeimer Waldbühne noch mal eine ganz besondere Atmosphäre für die neue Show. Mit im Gepäck hat der 75-jährige Cooper seine langjährigen Bandkollegen Ryan Roxie (Gitarre), Chuck Garric (Bass), Tommy Henriksen (Gitarre), Glen Sobel (Schlagzeug) und Nita Strauss (Gitarre). Präsentiert wird Alice Cooper sein aktuelles Album ,Road‘, das im August erschienen ist und zwölf neue Rock‘n-Roll-Songs und ein Cover von The Who beinhaltet“.

Weltstar Alice Cooper kommt nach Northeim - Es gibt noch Tickets

Mit weltweit über 50 Millionen verkauften Alben erhielt Alice Cooper 2003 einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, die Rock and Roll Hall of Fame nahm ihn 2011 auf. Sein 1971 mit Platin ausgezeichnete Album „Love It To Death“ wurde vom bekannten Rolling-Stones-Magazin zu den 500 Greatest Albums of All Time gezählt.

Beginn des Konzerts ist am 22. Juni um 19 Uhr, Einlass in die Waldbühne ist um 17 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Service-Center des Harz Kurier, Gipsmühlenweg 2-4, unter www.konzertkasse.de sowie unter der Karten-Hotline 0531/16606.

In begrenzter Anzahl sind hierbei auch VIP-Upgrades zum Ticket bestellbar, unter anderem das „Diamond Meet & Greet Upgrade“ mit Einzelfoto mit Alice Cooper, signiertem Erinnerungsposter, Set-Liste und exklusiven Merchandise-Artikeln.

