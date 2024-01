Ballenstedt/Osterode. Die Metal-Musiker aus Birmingham sind absolute Legenden. Jetzt kommen sie im Sommer in den Harz. Das fasziniert die Fans aus Osterode an der Band.

Im nächsten Jahr geben sich in der Region viele Stars aus der Musikszene die Klinke – oder besser gesagt – das Mikrofon in die Hand: Nach Northeim kommen Alice Cooper und Sarah Connor. Osterode hat Dieter Bohlen und Völkerball. Und das Rockharz-Festival in Ballenstedt bekommt den Iron-Maiden-Frontmann Bruce Dickinson. Und last but not least noch die absolute Heavy-Metal-Legende Judas Priest. Doch wer ist diese Band, die mit dafür gesorgt hat, dass das Rock-Festival im Harz in kürzester Zeit ausverkauft war?