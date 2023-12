Ein Auto fährt an einem Verkehrsschild für eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometer vorbei: Ab dem 15. Dezember herrscht in der Scheerenberger Straße in Osterode eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Bisher durfte man hier 50 km/h fahren. © dpa | Julian Stratenschulte