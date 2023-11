Osterode. In Osterode am Harz bereiten Stadt und viele Ehrenamtliche auch dieses Jahr ein besinnliches Weihnachtsspektakel vor. Das ist alles geplant.

Der Advent nähert sich eilig: in drei Wochen darf schon die erste Kerze auf dem Adventskranz entzündet werden. Ganz passend zur Jahreszeit wird deswegen am Mittwoch, 29. November, der diesjährige Weihnachtsmarkt in Osterode am Harz eröffnet. Vier Wochen, bis zum Samstag, 23. Dezember, wird er in der Altstadt von Osterode stattfinden und die Gassen der Stadt mit Licht, Klang und Duft erfüllen. Rund um den Markt sind wieder zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen geplant: Hier finden Sie die wichtigsten Neuerungen und Besonderheiten zum Osteroder Weihnachtsmarkt 2023.

Weihnachtsmarkt Osterode 2023: Das ist geplant

Auch in diesem Jahr sollen wieder zahlreiche Verkäufer den Weihnachtsmarkt zu einem kulinarischen Erlebnis machen und auch die Besucherinnen und Besucher mit seiner Atmosphäre zum Verweilen einladen. Dauerhaft werden dafür auf dem Weihnachtsmarkt Stände mit Glühwein, Grill- und Pfannengerichte, asiatische und türkische Spezialitäten, Crêpes, Schmalzkuchen, verschiedene Süßigkeiten. Auch in diesem Jahr ist ein Karusell für Kinder auf dem Weihnachtsmarkt eingeplant.

Neben den dauerhaften Ständen wird es in diesem Jahr mehrere sogenannte Wechselhütten geben. In diesen wird es in wechselnden Abständen unterschiedliche Aussteller und Händler geben. Unter diesen sind das Gymnasium Osterode, das Rote Kreuz, ein Honig-Händler, Hersteller von Schmuck und Messern, der 3. Welt-Laden und ein Produzent von Moonshine-Alkohol.

Neuerungen gibt es 2023 vor allem für die Händler beim Aufbau. Die Erfahrung, insbesondere des Stadtfestes, habe gezeigt, dass man die Stände vermehrt auf die Seite der Rinne-Passage orientieren sollte, so die Organisatoren.

Weihnachtsmann, Nikolaus und Tannenbaum auf dem Weihnachtsmarkt in Osterode

Ein Weihnachtsmarkt wäre kein Weihnachtsmarkt, ohne festliche geschmückten Baum. Der Verein Tourismus und Marketing Osterode am Harz (VTM) und die Stadtverwaltung freuen sich, dass sich auch in diesem Jahr ein privater Baumbesitzer gefunden hat, der einen Weihnachtsbaum zur Verfügung stellt. Bürgermeister Jens Augat (SPD) betont: „Wir verwenden keine Tanne oder Fichte aus dem Stadtwald. Auch die Tannenbäume zur Dekoration des Kornmarktes kommen aus einer speziellen Baumschonung.“

Der Weihnachtsbaum für Osterode soll, wie auch in der Vergangenheit schon, von Kindern aus der Stadt geschmückt werden. Zur Freude der jüngsten Bewohnerinnen und Bewohner Osterodes, wird darüber hinaus das sprichwörtliche Haus vom Nikolaus ebenfalls auf dem Kornmarkt Einzug halten. Die Künstlerin Ria Semm will es zum Nikolaustag am 6. Dezember künstlerisch verzieren.

Neben dem Nikolaus wird aber auch der Weihnachtsmann höchstpersönlich in Osterode vertreten sein. In der Hütte des Weihnachtsmanns auf dem Weihnachtsmarkt sollen Kinder jeden Samstag von 15 bis 17 Uhr den alten St. Nick treffen können. Dieser berät dann unschlüssige Kinder (und Erwachsene) gerne für ihre Wunschzettel und nimmt Briefe entgegen. Wie die Organisatoren vom VTM betonen, werden alle Briefe an den Weihnachtsmann auch beantwortet – sofern sie eine Rücksendeadresse enthalten.

Auch 2023 soll es wieder das Haus vom Nikolaus auf dem Weihnachtsmarkt von Osterode am Harz geben. © Daniel Li Photography | Daniel Li

Geschenkeaktion mit dem Weichnachtsmann in Osterode

Eine weitere neue Attraktion auf dem Osteroder Weihnachtsmarkt 2023 wird eine Geschenkaktion sein. Eltern können im Vorfeld Geschenke an ihre Kinder bei Thomas Finze von der Deko und Geschenkewelt am Kornmarkt abgeben. An zwei Terminen werden die Geschenke dann vom Weihnachtsmann in der Deko und Geschenkewelt als Überraschung übergeben. Die Zeitpunkte für die Aktionen sollen noch bekannt gegeben werden. Interessierte Eltern sollen direkt den Kontakt zu Thomas Finze in seinem Geschäft aufnehmen.

Aktuell laufen die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt auf Hochtouren. Die Verantwortlichen erhoffen sich, mit dem vielseitigen Angebot zur Vorweihnachtszeit die Innenstadt mit Leben zu füllen: „Wir wollen mit Kerzenschein und Beleuchtung eine anheimelnde und kuschlige Atmosphäre schaffen“, so Marco Gömann, Mitglied im Vorstand des VTM. „Es soll eine Einladung an alle Menschen sein, beim Glühwein Osterodes Altstadt zu erleben.“

Auch die Stadtverwaltung freut sich auf die Adventszeit und den Weihnachtsmarkt: „Als Stadt haben wir ein großes Interesse daran, dass der Markt stattfindet. Deswegen helfen wir selbstverständlich gerne, wo wir können, vor allem bei der Logistik und mit dem Winterdienst“, so Bürgermeister Augat. Daniel Li, erster Vorsitzender des VTM ergänzt: „Ohne die Hilfe der Stadt, insbesondere des Bauhofes, wäre die Organisation kaum zu stemmen.“

Weihnachtsmarkt Osterode am Harz: Authentisch und familiär

Der Weihnachtsmarkt ist wie jedes Jahr ein organisatorischer Kraftakt – das betonen alle Beteiligten in der Organisation. Aber die Veranstaltungen des vergangenen Jahres hätten gezeigt, dass sich der Aufwand lohne und die Bevölkerung das Angebot stets dankbar aufnähme. „Ein vierwöchiger Weihnachtsmarkt ist in unserer Region schon etwas Besonderes“, berichtet Elke Roch, von der Agentur Zapalott: „Es geht wirklich nur, wenn Stadt, Vereine, Firmen und das Ehrenamt an einem Strang ziehen.“

Der Weihnachtsmarkt in Osterode, da ist man sich bei den Organisatoren einig, ist eine familiäre und authentische Attraktion im Harz. „Dieser Weihnachtsmarkt soll ein Anlaufpunkt für Gemütlichkeit sein. Es steckt eine Menge Herzblut darin“, so Elke Roch.

Winterwunderland auf dem Weihnachtsmarkt in Osterode am Harz. © Vtm | vtm-Osterode

