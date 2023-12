Bad Lauterberg. Auf dem Kirchparkplatz sind die Buden aufgebaut, am Wochenende ist hier hoffentlich viel los. Samstagabend sendet der NDR.

„Am Samstagabend um 19.30 Uhr wird uns der NDR besuchen und möchte live berichten von unserem Weihnachtsmarkt. Wir hoffen auf euch, dass ihr dem Norden zeigt, wie wunderbar es bei uns auf dem Weihnachtsmarkt bei uns ist und seid zahlreich vertreten.“ Das schreibt Janka Eckhardt, Mitorganisatorin des Sozialen Weihnachtsmarktes in Bad Lauterberg, auf Facebook und in der Gruppe „Lauterberger helfen sich“. Sie und ihre Mitstreiter hoffen natürlich auf einen vollen Kirchparkplatz am Samstagabend zum Livebericht für die Aktuelle Stunde.