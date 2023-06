Weg mit dem Nest: In Osterode hat wohl jemand was gegen Schwalben

Kolumne OHA! Nest entfernt: In Osterode hat wohl jemand was gegen Schwalben

Junge Rauchschwalben in einem Nest.

Osterode „Schwalbennester sind tabu“, schreibt unser Autor in seiner aktuellen Kolumne, nachdem in Osterode am Harz ein Vogelnest einfach entfernt worden ist.