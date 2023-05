Unfall auf B243 Osterode-Mitte: Beifahrerin verletzt

Osterode. An der Abfahrt der B243 in Osterode Richtung B241 kollidieren zwei Pkw. Eine Person wird bei dem Unfall verletzt

Die Polizei Osterode wird am Samstag, 20. Mai, zu einem Unfall an der Abfahrt der B243 Osterode-Mitte zu einem Unfall alarmiert (Symbolbild).

Bei einem Unfall an einer Abfahrt der B243 in Osterode ist eine Person verletzt worden. Das berichtet die Polizei Osterode am Montag.

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 20. Mai, gegen 16.30 Uhr als ein 23-Jähriger aus Osterode an der Abfahrt der B243 Osterode-Mitte Richtung B241 abbiegen wollte. Hier übersah er laut Polizeibericht im Einmündungsbereich einen bevorrechtigten Autofahrer. Dessen Beifahrerin erlitt durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.