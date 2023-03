Zirkus kommt nach Osterode – Das Programm am Wochenende

Osterode. Von Freitag bis einschließlich Montag gibt es in Osterode am Harz Akrobatik, Clownerie und vieles mehr im temperierten Spielzelt zu sehen.

Vom 31. März bis 3. April 2023 gastiert der Circus Arena in Osterode und baut seine Zeltanlagen auf der Bleichestelle auf. Die erste Vorstellung findet bereits am Freitag um 16 Uhr statt, weiter geht es am Samstag um 15 und 18.30 Uhr, am Sonntag um 11 und 15 Uhr und am Montag mit der Abschiedsvorstellung um 15 Uhr.

Das Zirkus-Programm in Osterode am Harz

„Als Programmauftakt wird eine futuristisch orientalische Show geboten mit einer Karawane mächtiger Kamele und zwei Watussirindern, zwei Hochlandrindern und einem Texas-Longhornrind“, heißt es vonseiten der Veranstalter. Als „Engel der Lüfte“ zeigt sich Angelina, die an langen Tüchern durch die Circuskuppel schwebt. „Clown Emilio ist nicht nur lustig, sondern bezaubert mit liebenswerten Ideen Groß und Klein gleichermaßen.“

Und weiter: „Das kubanische Multitalent Ariel Vidal verbreitet südamerikanischen Flair und kubanische Lebensfreude mit zwei Auftritten an der Pole-Maststange und wirbelt zu temperamentvoller Musik einen Cubewürfel durch die Luft“. Madame Celine als Nixe im Spinnennetz schwebt durch die Luft und in einem weiteren Auftritt bietet sie eine Jonglage mit Bällen, Ringen und Keulen. Danach trabt eine Bande Shetlandponys in die Manege.

Komik auf dem Trampolin und Sprungturm verspricht Bademeister Marcello mit „verflixt rasanten Kapriolen“. Senior Gitano klettert über wacklige Stühle hoch bis in neun Meter Höhe, um dort gewagte Handstandakrobatik zu zelebrieren. Angela lässt Hula-Hoop-Ringe um ihre Hüften kreisen und Pferdeflüsterer Marcus bringt Araberhengste in die Manege, welche dort in verschiedenen Dressurvariationen steigen und traben.

Zum Abschluss gibt es Akrobatik auf einem schnell rotierenden Todesrad, auf das sich auch Clown Emilio wagt. „Das alles mit passender musikalischer Begleitung und modernster Lichtregie. Ein kreativ zeitgemäßes Programm für die ganze Familie“, heißt es vom Circus weiter.

800 Sitze im Chapiteau auf der Bleichestelle

Der Circus Arena kommt von Goslar mit mehr als 30 Satteltransporten und Wohnwagen und errichtet das große Spielzelt mit 28 Metern Durchmesser und vier 18 Meter hohen Stahlmasten mit acht zusätzlich stabilisierenden Sturmstangen, ein Vorzelt und ein 40 Meter langes Tierzelt. Dazu werden rund 100 Eisenanker mit Presslufthämmern gut einen Meter tief in den Boden gerammt, damit die Zelte auch bei starken Winden stehen bleiben.

Im modernen Chapiteau (Spielzelt) wird das Gradin mit rund 800 Schalensitzen aufgestellt, die Manegenkästen gesetzt und der Manegeneingangsbereich mit Musikerpodium aufgestellt, die Beleuchtungen und Geräte für die Luftnummern in die Zeltkuppel montiert, die Requisiten ausgeladen und das „Todesrad“ zusammengeschraubt.

Alles geschieht nach einem wohl ausgeklügelten System tausender Einzelteile, das der Bauabnahme durch Polizei und Bauamt standhalten muss – „denn die Sicherheit der Besucher hat absoluten Vorrang“.

Im Tierzelt werden Pferdeboxen und Gehege für Kamele und Rinder aufgebaut sowie im Außenbereich die Paddocks, in denen die Tiere frei grasen können. „Käfigtiere hat der Circus nicht, sondern nur leicht zu haltende Haustierarten“, teilen die Verantwortlichen mit.

Kartenreservierung unter Telefon 0163/7028765. Infos unter www.circus-arena.com und auf Facebook. Am Montag um 15 Uhr sind Familien begünstigt – Erwachsene zahlen den Kinderpreis, Samstag um 18.30 Uhr ist „Spar-Abend“ zum halben Preis, am Sonntag um 11 Uhr haben Mütter in Begleitung ihrer Kinder freien Eintritt. Die Zeltanlagen sind temperiert.

