Kulturschmiede Osterode hat sich für 2023 viel vorgenommen

Osterode. Akustikkonzert „Saitenkultur im alten Schulhof“ findet am 15. April in Osterode statt

Auf ein ereignisreiches Vereinsjahr blickte die Kulturschmiede Osterode im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung zurück. Trotz der schwierigen Umstände durch die Corona-Pandemie organisierte der Verein im vergangenen Jahr wieder erste kulturelle Veranstaltungen. Besonders erfolgreich sei dabei die Veranstaltung „Fest im Garten“ gewesen, die in Zusammenarbeit mit dem Lions-Club Südharz bereits 2021 organisiert wurde. An diesem Abend habe man hohe Spendeneinnahmen für die Kulturarbeit des Vereins erzielt. „Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Lions-Club Südharz und die tatkräftige Unterstützung, die wir dadurch erfahren haben“, so der Vorsitzende der Kulturschmiede Osterode, Volker Huchthausen.

Auch in diesem Jahr hat sich die Kulturschmiede viel vorgenommen. In der Versammlung wurden die Veranstaltungen vorgestellt. Besonders hob Huchthausen dabei das Akustikkonzert „Saitenkultur im alten Schulhof“ hervor, das am 15. April im alten La Cumba in Osterode stattfinden wird. „Es treten hochkarätige Künstler aus der Region auf und versprechen ein unvergessliches Konzerterlebnis“, teilt der Verein mit.

Spende für Projekt der Kreismusikschule Osterode

Ein weiterer Punkt war die Unterstützung der Kreismusikschule Osterode. Der Verein spendete 500 Euro für das „Ge-Viel-Projekt“, das die musikalische Bildung von Kindern und Jugendlichen in der Region fördert. Wolfgang Kahl, Vertreter der Kreismusikschule, bedankte sich für die Spende und betonte die Wichtigkeit solcher Projekte.

Der Vorstand unterstrich, dass man weiter engagiert und motiviert sein werde, um kulturelle Veranstaltungen in der Region auf die Beine zu stellen und die kulturelle Vielfalt in Osterode zu fördern.