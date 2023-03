Kinderschutz: Stadt Osterode entwickelt Konzept für Kitas

Osterode. Kinder in Osterode sollen Schutz vor jeglichen Formen der Gewalt erhalten – und zwar durch ein einrichtungsübergreifend wirkendes Konzept.

Kinderschutzkonzept der Kindertagestätten in Trägerschaft der Stadt Osterode am Harz ist fertiggestellt.

Mit der Erstellung des neuen Kinderschutzkonzeptes für die tägliche Arbeit in den städtischen Kindertagesstätten erfüllt die Stadt Osterode am Harz nicht nur einen gesetzlichen Auftrag. Vielmehr schafft sie eine existenzielle Grundlage für qualitativ hochwertige Bildungsarbeit, bei der das Wohl und der Schutz der Kinder Priorität haben, so die Stadtverwaltung.

Die gesetzliche Reformierung habe dennoch einen guten Anlass geboten, sich intensiv mit den aktuellen Gegebenheiten auseinanderzusetzen und daraus die einrichtungsübergreifende Konzeption zu entwickeln. Der Schutz der Kinder vor jeglichen Formen von Gewalt steht im Zentrum der Konzeption. Es bietet für die Familien aber auch einen transparenten Einblick in die pädagogische Arbeit und schafft für alle Mitarbeitenden eine sichere, allgemeingültige Haltungs- und Handlungsgrundlage.

Bereicherung wirkt präventiv und zukunftsorientiert

„Ich freue mich sehr, dass wir mit dieser fachlich fundierten Konzeption eine präventive und zukunftsorientierte Bereicherung für Kinder, Familien und Beschäftige in Osterode am Harz schaffen konnten“, erklärt Bürgermeister Jens Augat und dankt zugleich allen an der Konzepterstellung beteiligten Akteuren für die Mitwirkung.

Für alle am Prozess beteiligten Kräfte sei klar gewesen, dass das Konzept nicht nur einen Mehrgewinn für die Arbeit in den städtischen Institutionen darstellen soll, sondern darüber hinaus auch durch stetige Präsenz und Weiterentwicklung gelebt werden müsse, erklärt die Stadtverwaltung. Vor diesem Hintergrund entstand die Idee, dem Thema Kinderschutz einen eigenen Fachtag zu widmen, der für den 27. November geplant ist. Dieser soll zur Weiterbildung der städtischen Fach- und Assistenzkräfte genutzt werden und das Thema Kinderschutz in den Fokus der Gesellschaft rücken.

Informationen sind online und telefonisch abrufbar

Für alle Interessierten ist die Konzeption in den städtischen Kindertagesstätten sowie auf der Internetseite einsehbar.

Außerdem steht der Bereichsleiter Kinder, Jugend, Schule, Eric Böttcher, für weitere Auskünfte zur Verfügung.

