Osterode. Der neuen Programmflyer der VHS-Geschäftsstelle Osterode erscheint am 24. März. Darauf können sich Interessierte freuen.

Volkshochschule im Harz VHS bietet Kurse zwischen den Oster- und Sommerferien an

Ab dem heutigen Freitag, 24. März, wird der neue Programmflyer der VHS-Geschäftsstelle Osterode verteilt beziehungsweise in Geschäften und Institutionen zur Mitnahme ausliegen. Darüber hinaus sind die Kursangebote auch jederzeit im Internet unter www.vhs-goettingen.de abrufbar – hier einfach das Stichwort „Osterode“ eingeben und alle Kurse, die aktuell in Osterode und der Region buchbar sind, werden angezeigt.

Im regen Austausch mit den Außenstellen und Kursleitenden sowie kooperierenden Institutionen hat das VHS-Team in Osterode für die Zeit bis zu den Sommerferien erneut eine bunte Kurspalette zusammengestellt. Neu sind unter anderem die Samstags-Workshops „Entspannungsinseln im Alltag“, „Grundlagen der Kameratechnik und der digitalen Fotografie“, „Bilder gestalten – Schöne Fotos mit dem Smartphone einfangen“ sowie „Kreatives Schreiben“.

Gaumenfreuden versprechen der Kurs „Savoir vivre: Wein und Käse aus Frankreich“, ein Kochkurs zur portugiesischen Küche und eine Wildkräuterwanderung.

Kreatives, Sportliches, Sprachen sowie EDV und vieles mehr

Kreativkurse inspirieren zum Entdecken der Welt von Stoffen, Garnen, Weiden, Schnüren, Leinwänden, Papier und Pinsel oder Feder. Bei den Angeboten im Bereich Fitness und Gesundheit werden von Abenteuerlustigen (Stand Up Paddling, Klettern) über Zumba- und Step-Aerobic-Begeisterten bis hin zu Yoga-Fans und Taiji-Interessierten alle bedacht – auch Angebote, die für Menschen mit Einschränkungen geeignet sind, finden sich im Programm.

Bei der Zusammenstellung der EDV-Kurse wurden sowohl die private als auch die berufliche Nutzung berücksichtigt: Angebote zu Office-Anwendungen werden durch Einblick in den 3D-Druck ergänzt. Bildungsurlaube sind zu den Sprachen Englisch sowie Esperanto buchbar. Ergänzt wird das Programm durch einen Qualifizierungskurs für Kindertagespflegepersonen, einen Vortrag des Senioren- und Pflegestützpunkts des Landkreises sowie mehrere Angebote für ehrenamtlich in Vereinen engagierte Personen.

Nähere Informationen – auch zum Gesamtprogramm der VHS Göttingen Osterode – gibt es im Internet unter www.vhs-goettingen.de oder bei der VHS-Geschäftsstelle, Neustädter Tor 1-3 in Osterode sowie unter Telefon 05522/314411 oder per E-Mail an oha@vhs-goettingen.de. Hierüber kann auch der Programmflyer angefordert werden.