Wo Osterfeuer im Altkreis Osterode brennen

Sie läuten das Wiedererwachen der Natur ein, stehen für die Auferstehung von Jesus Christus, das Judasverbrennen oder sind einfach ein Anlass, sich endlich einmal wieder in geselligen Runden zu treffen: die Osterfeuer an Karsamstag und Ostersonntag. Hier geben wir einen ersten Überblick, denn noch nicht alle Orte und Vereine haben ihre Termine bekannt gegeben. Bei Einbruch der Dunkelheit werden die Flammen der Osterfeuer aber in diesem Jahr wieder in zahlreichen Orten lodern.



Am Karsamstag, 8. April:

Osterode am Harz Stadt und Ortsteile:

Osterfeuerplatz „Butterberg“

Katzenstein Osterfeuerplatz „Große Wiese“

Petershütte Osterfeuerplatz “Lindenstraße“

Lasfelde Osterfeuerplatz“Am Kyffhäuser-Wellbach“ Dorste , Osterfeuerplatz „Am Moosberg“

, Osterfeuerplatz „Am Moosberg“ Düna , Osterfeuerplatz „Hainholz“

, Osterfeuerplatz „Hainholz“ Förste , Osterfeuerplatz auf dem alten Bahndamm „In der Schanze“

, Osterfeuerplatz auf dem alten Bahndamm „In der Schanze“ Lerbach , Osterfeuerplätze „Oberdorf“ und „Unterdorf“

, Osterfeuerplätze „Oberdorf“ und „Unterdorf“ Marke , Osterfeuerplatz „Oberes Feld“

, Osterfeuerplatz „Oberes Feld“ Riefensbeek-Kamschlacken , Osterfeuerplatz am „Kohlungsplatz“

, Osterfeuerplatz am „Kohlungsplatz“ Schwiegershausen: Osterfeuerplatz „Am Breiten Baum“

Bad Lauterberg:

Parkplatz Wiesenbeker Teich ab 18.30 Uhr

Samtgemeinde Hattorf:

Osterfeuerplatz „Am Sportplatz“

Osterfeuerplatz an Verlängerung der Bachstraße

Ortsteile Bad Sachsa:

Neuhof am Dorfgemeinschaftshaus ab ca. 18.30 Uhr

am Dorfgemeinschaftshaus ab ca. 18.30 Uhr Steina am Dorfgemeinschaftshaus ab 19.30 Uhr

am Dorfgemeinschaftshaus ab 19.30 Uhr Tettenborn am Sportplatz ab 19.30 Uhr

Gemeinde Walkenried:

Auf dem Geiersberg ab 19 Uhr

Zorge am Feuerwehrhaus ab 16 Uhr



Am Ostersonntag, 9. April:

Beim Osterfeuer am Eckerloch in Pöhlde wird der Winter verbrannt. Foto: Robert Koch / HK-Archiv

Herzberg in den Ortsteilen

Pöhlde am Eckerloch

am Eckerloch Pöhlde Unterdorf, an der Oderbrücke

Unterdorf, an der Oderbrücke Scharzfeld Auf dem Schulberg

Auf dem Schulberg Scharzfeld Auf dem Steinberg

Bad Sachsa:

Am Knickberg ab ca. 19 Uhr

Dieser Text wird aktualisiert.

Alle Angaben ohne Gewähr.