Luise Schrader (links) und Küchenchefin Katja Kohlstruck bereiten die aktuelle Wichtelaktion in Osterode am Harz vor.

Tafeln Osteroder Tafel in Gefahr – Herausforderungen wachsen

Die Situation bei der Osteroder Tafel spitzt sich weiter zu: Nach dem kurzen Gastspiel des Osteroders Dr. Manfred Eilts als Vorsitzender, ist sie weiter ohne Führungsspitze, während die Herausforderungen ständig wachsen. Immer mehr Bedürftige stehen sinkenden Lebensmittelabgaben der Märkte gegenüber.

Führungslos indes ist die Osteroder Tafel mit neun Außenstellen und rund 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht. Schatzmeisterin Luise Schrader kann die Arbeit zusammen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Uwe Klapproth allerdings kaum noch schultern. Die Ordnung der Finanzen, Spenden, Außenkommunikation und Kontaktpflege, Logistik und Organisation: All das lastet auf wenigen Schultern. „Manche meinen, wir geben ja nur Lebensmittel aus. Da wird der Aufwand oft völlig unterschätzt“, sagt Luise Schrader, die im Dauereinsatz ist.

Steigende Nachfrage

Die Nachfrage nach Beistand seitens der Tafel wächst ständig und ist ein Spiegel der aktuellen Situation, in der immer mehr Menschen immer weniger zum Leben haben. Um die 350 Kunden versorgt die Osteroder Tafel mit gespendeten Lebensmitteln und erreicht damit die Grenze dessen, was derzeit möglich ist. Luise Schrader: „Wir bedauern es, aber etwa 60 Bedürftige stehen auf der Warteliste und können in diesem Jahr von uns nicht bedacht werden.“ Viele Kunden stammen aus der Ukraine, die auf der Flucht vor dem Krieg hier Halt finden müssen.

So wie der Osteroder Einrichtung geht es derzeit bei vielen Tafeln Deutschlands zu. Durch den Krieg in der Ukraine und die starken Preissteigerungen reicht es bei immer mehr Menschen nicht mehr für das Nötigste, wie etwa für ausreichend Lebensmittel. Zu den bisherigen Hilfeempfängern kommen nun auch noch jene, die wenig verdienten, bis vor kurzem aber nicht auf Hilfe angewiesen waren. Jetzt zwingen sie die hohen Preise für Lebensmittel, Sprit und Energie in die Knie.

Große Belastung im Ehrenamt

Vergangenen Dienstag hatte die Osteroder Tafel damit begonnen, Weihnachtstüten an die 350 Kunden auszugeben, die in einer Rewe-Aktion zusammenkamen. „Ohne diese Unterstützung hätten wir ein solches Angebot in diesem Jahr zum Beispiel nicht machen können“, so Schrader.

Dass man noch einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende für die Osteroder Tafel finden wird, von dieser Vorstellung haben sich die Verantwortlichen schon fast verabschiedet, zu groß ist offensichtlich die Belastung in diesem Ehrenamt.

Vorstandsmitglieder gesucht

Vielmehr verfolgt die Tafel mit Unterstützung von Udo Küster von der Regionalen Koordinationsstelle für Vereine und Verbände in Osterode eine andere Strategie. So werden zwei oder drei neue Mitglieder im Vorstand gesucht, die sich um wichtige Themenfelder wie Kontaktpflege zu Spendern oder die Gestaltung des Internetauftritts kümmern. „Letztlich geht es darum, die Arbeit besser aufteilen zu können, um den Anforderungen auch künftig gerecht zu werden“, meint Luise Schrader. Auch für die Logistik und in der Küche werden ständig Mitarbeitende gesucht.

Warum die Tafeln immer weniger Lebensmittel erreichen, darüber könne man nur spekulieren, meint die Schatzmeisterin. Vermutlich schauten auch die Einkaufsmärkte wegen der hohen Preise genauer hin, kalkulierten vorsichtiger und könnten deshalb weniger abgeben. Zudem vermarkten sie abgelaufene Ware oft selbst in extra dafür eingerichteten Regalen. Im Sommer und im Herbst habe man auch noch von guten Ernten in privaten Gärten profitieren können. Diese Spenden fallen jetzt im Winter weg.

Rückgang der Lebensmittelspenden

Laut einer Umfrage der Tafel Deutschland e.V. von Juni geben Tafeln etwa 62 Prozent weniger Lebensmittel pro Haushalt raus – also spürbar weniger als vor dem Krieg in der Ukraine und den Preissteigerungen. Der Landesverband der Tafeln bestätigte zudem einen Rückgang der Lebensmittelspenden für Tafeln in Niedersachsen und Bremen.

Und wie sieht die Zukunft der Osteroder Tafel aus? Da macht sich der Tafelvorstand so seine Gedanken. „So wie es jetzt läuft, kann es nicht weitergehen“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Uwe Klapproth, der vor allem mit der Organisation des Fahrdienstes, der Logistik und dem Erstellen der Personalpläne beauftragt ist.

Schwierige Rahmenbedingungen

„130 Stunden im Monat und mehr können wir auf Dauer nicht leisten“, ergänzt Luise Schrader, die sich zum Jahreswechsel auf ihre eigentlichen Aufgaben als Schatzmeisterin zurückziehen will.

Ja, mittelfristig sieht sie die Osteroder Tafel in Gefahr, wenn sich an der personellen Situation nichts ändert. Und die allgemeinen Rahmenbedingungen werden sich auch im kommenden Jahr, davon geht sie aus, nicht verbessern. Vielmehr rechnet Luise Schrader damit, dass sich die gesellschaftlichen Verwerfungen weiter zuspitzen und die Arbeit der Tafeln verstärkt gefragt sein wird.

Info: Wichtelaktion der Osteroder Tafel bei Kaufland

Die Osteroder Tafel hat Überraschungspakete gepackt, die gegen eine Spende zugunsten Bedürftiger abgegeben werden. „Unsere Wichtelpakete zaubern ein Strahlen in Ihre Augen und in die Augen der Bedürftigen“, wirbt Tafel-Schatzmeisterin Luise Schrader für die Wichtelaktion.

Sie findet an diesem Samstag, 3. Dezember, in der Zeit von 9 bis 15 Uhr im Vorraum von Kaufland, Herzberger Straße 8, statt.