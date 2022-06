Events ohne Ende: Das ist an Pfingsten im Bereich Osterode los

Am Pfingstwochenende ist nach langer Zeit wieder richtig viel los in der Region Osterode, Herzberg am Harz und dem Südharz. Hier unser Veranstaltungs-Überblick.

Sparkassenmeeting Osterode

Bereits am Freitag erwartet die Besucher beim Internationalen Sparkassenmeeting im Osteroder Jahnstadion Leichtathletik der Spitzenklasse. Ab 15 Uhr starten die verschiedenen Wettkämpfe, bei denen die Zuschauer hautnah dabei sind. Ob Neele Eckhardt-Noack beim Dreisprung oder Jonas Wagner beim Hochsprung – Deutschlands derzeit beste Athleten geben sich am Harzrand die Ehre.

Besonders hochkarätig besetzt ist das Kugelstoßen, das am Abend im sogenannten Kessel am Ührder Berg stattfindet. Bei den Frauen ist die nationale Elite versammelt, bei den Männern wird das Feld von Doppelweltmeister David Storl angeführt. Nicht zu vergessen sind zudem die Para-Athleten: Angeführt von Kugelstoßer Niko Kappel könnten in Osterode sogar einer oder mehrere Weltrekorde fallen.

Beim Sparkassenmeeting in Osterode können sich die Besucher wieder auf Topleistungen in der Leichtathletik freuen. Foto: Robert Koch / HK

Die Pankgrafen in Osterode

In Osterode steht am Pfingstwochenende noch mehr hoher Besuch ins Haus. Zu Gast sein wird die Alte Pankgrafen-Vereinigung von 1381, die ein großes Jubiläum feiert. Vor 50 Jahren „besetzte“ die Ritterschaft Osterode und machte die Stadt zu ihrer Vasallenstadt. Am Samstag werden die Pankgrafen auf dem Alten Schulhof zur Musik der Lonauer Blaskapelle alle interessierten Gäste empfangen. Es gibt Bratwurst und Getränke zu kleinen Preisen.

Öffentlich treten sie dann noch einmal bei der 1.000-Jahrfeier in Dorste am Sonntag mit einem eigenen Lager auf. Über das Wochenende gibt es zudem eine Reihe interner Veranstaltungen der Pankgrafen, unter anderem einen Festakt im Ratssaal und eine Feier im Museum im Ritterhaus.

1.000-Jahrfeier in Dorste

Am Pfingstsonntag wird in Dorste das 1.000-jährige Bestehen mit einem ausgedehnten Programm gefeiert, das sich über den gesamten Ort erstreckt. Auszugsweise einige Veranstaltungen: Dargestellt wird unter anderem historische Brandbekämpfung hinter der Kirche, es gibt Kinderspiele von früher Im Büh, Filme, Fotos und die Barrikade von 13.30 bis 14.30 Uhr (Klies Scheune). Auf dem Kirchplatz tritt der Chor „Haste Töne?“ um 14.30 Uhr und 16 Uhr auf.

In der Turmstraße, Hof Dommes, wird ein Biwak der Northeimer Landsknechte aufgeschlagen. Am Gänseplan auf Hof Küllenberg werden die Pankgrafen ihr Lager errichten. Zu erleben sind Wehrgoldauszahlungen, die Inspektion der Artillerie, Marketenderinnen, das Sanitätspersonal im Einsatz, der Besuch des Böller-Clubs Förste, eine Pankgräfsche Überprüfung einer Privatbrauerei, Livemusik und Spießbraten. Im Mitteldorf sind Ritterspiele geplant, es gibt Stockbrot, ein Kasperletheater und In den Angerhöfen/Gänseplan kann Dorster Kesselbräu, Spießbraten, Kaffee und Kuchen genossen werden. Parkplätze stehen in der Meierbreite 1 (ehemaliger Schulhof), in der Schlehkuhle (Parkplatz Pane e Vino) und in der Dorfstraße zur Verfügung. Unser Interview zum Hintergrund:

Jahrmarkt-Rummel in Förste

Am Freitag, 3. Juni, geht es auf dem Festplatz in Förste vor und in der Mehrzweckhalle des Ortes mit einem Dorffest los. Denn um 17 Uhr wird der Jahrmarkt nach zwei Jahren Coronapause wieder eröffnet und verspricht ein volles Programm.

Am Samstag, 4. Juni, werden die Schaffer und deren Helfer ab 10 Uhr das Maigrün im Dorf verteilen. Um 18 Uhr steht das Treffen der ehemaligen Schaffer im „Schwarzen Bären“ auf dem Plan. Um 19 Uhr wird sich der Abmarsch vom „Schwarzen Bären“ zum Festplatz mit den „Clausthaler Berghornisten“ anschließen. Um 19.15 Uhr dürfte das Salutschießen vom Böllerclub auf dem Festplatz nicht zu überhören sein. Um 19.30 Uhr startet der Festkommers in der Festhalle mit Schwörnkenessen und unter der musikalischen Begleitung der „Clausthaler Berghornisten“.

In Förste dreht sich wieder was: hier ist ein waschechter Rummel geplant. Foto: Petra Bordfeld / HK

Sonntag , 5. Juni, erfolgt um 14.30 Uhr der Aufmarsch der Kompanien vor dem Schwarzen Bären, dem sich fünf Minuten später deren Abmarsch zum Festplatz mit dem eigens für dieses Fest gegründeten „Musikzug Heimat“ anschließen wird. Ab 15 Uhr wird sich das „Schütt’nhoff-Bataillon“ präsentieren und eine Schauvorführung der Kompanien mit Moderation der Abläufe geben. In der Mehrzweckhalle gibt es ab 19.30 Uhr Tanz.

Am Montag, 6. Juni, wird ab 9 Uhr zum Junggesellenfrühstück unter der Eiche auf dem Festplatz geladen, ab 15 Uhr gilt „Happy Hour“ der Fahrgeschäfte, um 18 Uhr werden die neuen Schaffer angesetzt, um 20 Uhr wird dann die Hutübergabe das Fest abschließen.

Großevent: Schützenfest Herzberg

Am Samstag, 4. Juni, beginnt offiziell das diesjährige Schützenfest der Schützengesellschaft Herzberg mit dem Antrommeln. Hier versammeln sich ab 14.45 Uhr alle Kompanien auf dem Marktplatz. Um 15.30 Uhr folgt der Abmarsch zur Totenehrung mit Kranzniederlegung auf dem Friedhof.

Am Pfingstsonntag, 5. Juni, findet ab 14 Uhr der große Festumzug der Schützengesellschaften vom Marktplatz zu dem Festgelände des Schützenfests statt.

Am Pfingstmontag wird es ab 14 Uhr für die kleinen Festfans spannend: Vom Marktplatz aus startet dann der Kinderumzug, der sich – wie der große Festumzug – in Richtung Festplatz in der Herzberger Schützenstraße bewegt. Abgerundet wird der Umzug mit dem Verteilen von Freikarten an die Kinder.

Am Dienstag, 7. Juni, stellen sich die Teilnehmer im Festzelt ab 16 Uhr dem Schützengericht inklusive Vesper. Mehr dazu: Zu Pfingsten lockt das Herzberger Schützenfest

Oldtimertreffen in Pöhlde

In Pöhlde kommen am Pfingstsonntag auch Oldtimer-Fans auf ihre Kosten: Ab 8 Uhr finden sich auf dem Schützenplatz in Pöhlde zahlreiche Oldtimer auf Einladung des MSC Pöhlde ein. Neben den verschiedenen Oldtimern – von alten Autos bis hin zu Traktoren – ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

In Pöhlde treffen sich die Oldtimer-Fans. Foto: Verein / HK-Archiv

30 Jahre Wulftener Karneval

30 Jahre Wulftener Karneval-Club (WKC) feiern die Vereinsmitglieder am Pfingstwochenende mit verschiedenen Aktionen. Am Freitag, 3. Juni, findet ab 20 Uhr der 1. Büttenabend des Vereins im Partyzelt auf dem Wulftener Schützenplatz statt. Der 2. Büttenabend findet am Samstag, 4. Juni, ebenfalls ab 20 Uhr im Partyzelt statt. Mögliche Restkarten können über Dietmar Ehrhardt unter 05556/4717 und soweit vorhanden an der Abendkasse gekauft werden.

Am Pfingstsonntag beginnt um 14 Uhr der große Festumzug des WKC von der Schulstraße bis zum Nettoparkplatz in Wulften. Im Anschluss findet ab 17 Uhr im Partyzelt des Karneval-Clubs eine große Umzugsparty statt. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Die Karnevalisten aus Wulften, hier 2019, feiern 30 Jahre. Foto: Mark Härtl / HK-Archiv

Konzerte in Bad Lauterberg

Das Stadtmarketing Bad Lauterberg lädt über Pfingsten zu drei Konzerten im Kurpark bei freiem Eintritt ein. Am Samstag um 18 Uhr spielt die Band Coffee, Cake & Bass in der Muschel. Rock, Pop, Chanson, Jazz – alles ist dabei. Getränke und Gegrilltes bietet dazu das Café Movement an. Auf der Terrasse des Cafés grillt außerdem TV-Koch Ralf Richter ein Sterne-BBQ.

Am Sonntag wird um 15 Uhr das ältere Publikum angesprochen und drinnen oder draußen je nach Wetter zum Tanztee bei Kaffee und Kuchen gebeten. Am Montag um 15 Uhr spielt die beliebte Contrast Band Evergreens in der Muschel. Bei sehr schlechtem Wetter finden alle drei Konzerte im Kursaal statt.

100 Jahre Absolvia Bad Sachsa

100 Jahre alt ist größte kameradschaftliche Vereinigung ehemaliger Schüler und Schülerinnen in Europa, die K.V. Absolvia e.V, des Gymnasiums Pädagogium Bad Sachsa. Vom 3. bis 6. Juni wird dies vielfältig gefeiert, vorallem aber mit dem Treffen unter der Linde an der Schule am 4. Juni von 13 bis 19 Uhr. Lesen Sie auch den Hintergrundbericht: Freundschaften fürs Leben- das ist die Absolvia des Päda

Kreuzgangkonzerte Walkenried

Die Walkenrieder Kreuzgangkonzerte eröffnen an diesem Wochenende ihre Saison und laden am Samstag, 4. Juni, und Pfingstmontag, 6. Juni, die Besucherinnen und Besucher in gewohnter Art und Weise zu bester Unterhaltung ein.

Am Samstag spielen ab 20 Uhr die „Zucchini Sistaz“ frechen Schlager der 1920er bis 1950er Jahre ab 20 Uhr, sowie am 6. Juni ab 18 Uhr die Bläsersolisten des Gewandhauses Leipzig ihre „Romantische Serenade zu Pfingsten“. Eine Abendkasse öffnet jeweils 45 Minuten vor Beginn. Weitere Infos unter www.walkenrieder-kreuzgangkonzerte.de.

Welterbetag in Walkenried

Führungen durch das Welterbe-Infozentrum (11.15 und 14.15 Uhr), durch die mittelalterliche Klosteranlage (10.45 Uhr) und vieles mehr bietet das Team vom Zisterziensermuseum Kloster Walkenried im Rahmen des Welterbetags am 5. Juni an. Anmeldungen für die verschiedenen Aktionen sind spätestens einen Tag im Vorfeld unter 05525959906 notwendig. Weitere Infos und das genaue Programm online unter https://kurzelinks.de/fckd.

Schwimmbad Zorge

Das Becken ist gefüllt: Am Samstag, 4. Juni, findet von 10 bis 19 Uhr die Saisoneröffnung im Waldschwimmbad in Zorge statt. Der Eintritt ist an diesem Tag frei, ab 12 Uhr werden zudem Grillspezialitäten angeboten.

