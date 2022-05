Walkenried. Frech und beswingt erfolgt der Auftakt nach der Corona-Zwangspause am 4. Juni mit den „Zuccini Sistaz“ im Kloster. Karten sind noch hier erhältlich

Konzerte im Südharz Corona ade: Kreuzgangkonzerte Walkenried starten in die Saison

Die Walkenrieder Kreuzgangkonzerte eröffnen an diesem Wochenende ihre Saison und laden am Samstag, 4. Juni, und Pfingstmontag, 6. Juni, die Besucherinnen und Besucher in gewohnter Art und Weise zu bester Unterhaltung ein.

Auf dem Programm stehen am Samstag zunächst „Falsche Wimpern, echte Musik“ mit den „Zucchini Sistaz“. Freche Schlager der 1920er bis 1950er Jahre versetzen das Publikum in die goldene Swing-Ära. Dabei gewinnen die drei Damen nicht nur mit ihrem musikalischen Können an diversen Instrumenten und ihrem Gesang, sondern auch mit humorvoller Moderation das Herz ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Liebhaber der klassischen Musik könnte das Konzert „Romantische Serenade zu Pfingsten“ am Montag mit den Bläsersolisten des Gewandhauses Leipzig begeistern. Ab 18 Uhr stehen klassische und romantische Serenaden für Holzbläser im Mittelpunkt des Programms, darunter Werke von Dvorak, Mozart und Beethoven.

Die Bläsersolisten des Gewandhauses Leipzig. Foto: Jens Gerber

Die Musiker dieses berühmten Orchesters überzeugen mit ihrem überragenden Zusammenspiel, einem quasi „blinden Verstehen“.

Karten und Infos

Zu beiden Veranstaltungen am 4. und am 6. Juni im Kloster Walkerneid wird es eine Abendkasse mit Restkarten geben.

Die Abendkasse öffnet immer 45 Minuten vor Konzertbeginn, Einlass ist dann jeweils 30 Minuten vor der Veranstaltung.

Weitere Informationen unter www.walkenrieder-kreuzgangkonzerte.de.