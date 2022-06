Sonderführungen und Schnitzeljagd im Kloster Walkenried

Walkenried. Zum Welterbetag am 5. Juni 2022 bietet das Zisterzienser-Museum Kloster Walkenried mehrere Aktionen und freien Eintritt.

Das Kloster Walkenried aus der Luft. Eine Schnitzeljagd führt am Welterbetag durch die mittelalterliche Anlage.

Das Kloster Walkenried gehört seit 2010 als ältester Teil zum Unesco-Welterbe im Harz. Ausschlaggebend für die Aufnahme in das Welterbe-Ensemble war das wassertechnische Know-how der Zisterziensermönche.

Bereits im frühen 13. Jahrhundert entwickelten die Walkenrieder Mönche erste Systeme zur Wasserversorgung ihrer eigenen Montan- und Teichwirtschaft, die als Vorläufer der Oberharzer Wasserwirtschaft gelten.

Welterbetag im Kloster Walkenried

Am Welterbetag, dem 5. Juni, steht im Zisterzienser-Museum Kloster Walkenried daher bei den Welterbe-Führungen die bedeutende Rolle der Mönche für das Montanwesen und die Wasserwirtschaft im Harz im Mittelpunkt.

Kurzführungen im Welterbe-Infozentrum, das sich direkt gegenüber vom Kloster befindet, geben darüber hinaus Einblick in eine der vielfältigsten Welterbestätten Deutschlands.

Die Führungen

Kurzführung durch das Welterbe-Infozentrum: 11.15 Uhr und 14.15 Uhr, kostenlos

Führung im Zisterzienser-Museum Kloster Walkenried zu Montanwesen und Wasserwirtschaft: 12.15 Uhr und 15.15 Uhr, Preis 3 Euro

Außerdem stehen die regulären öffentlichen Führungen auf dem Programm:

Outdoor-Führung: 10.45 Uhr, Preis 3 Euro

Führung „Mit Kreuz und Spaten“: 13.45 Uhr, Preis 3 Euro

Für alle Führungen ist eine Anmeldung bis spätestens einen Tag vorher erforderlich unter: info@kloster-walkenried.de oder 05525-95 99 064.

Blick in das Welterbe-Infozentrum Walkenried gegenüber des Klosters. Foto: Stefan Sobotta / Veranstalter

Schnitzeljagd

Für große und kleine Gäste wird an mehreren Standorten im Welterbe im Harz eine Schnitzeljagd angeboten. Diese führt mit Fragen einmal rund um die mittelalterliche Klosteranlage und lädt dazu ein, ganz genau hinzuschauen. Zu gewinnen gibt es Freikarten für andere Museen im Welterbe im Harz.

Die Schnitzeljagd ist online unter www.kloster-walkenried.de einsehbar oder in ausgedruckter Form am 5. Juni an der Museumskasse erhältlich.

Hygieneregeln beachten

Der Eintritt im Zisterzienser-Museum ist am Welterbetag frei.

Für den Museumsbesuch wird ab dem 1. Juni das Tragen einer Gesichtsmaske empfohlen, es besteht jedoch keine Pflicht mehr dazu. Die Hygieneregeln sind weiterhin einzuhalten.