Diebe schlagen erneut zu und klauen teure Audi-Scheinwerfer

Osterode. Diebstahl von mehreren Frontscheinwerfern bei einem Autohaus in Osterode-Petershütte. Polizei bittet um Hinweise zur Tat.

Im Osteroder Stadtteil Petershütte in der Lasfelder Straße haben in der Nacht zu Dienstag, dem 12. April, wenige Tage nach dem Diebstahl von mehreren Frontscheinwerfern bei einem Autohaus an der Petershütter Straße, Diebe jetzt erneut zugeschlagen.

Schaden: mehrere tausend Euro

Auf dem frei zugänglichen Gelände des Autohauses an der Lasfelder Straße bauten die Täter die Scheinwerfer zweier Audi vom Typ Q5 und Q7 aus und stahlen sie. Der verursachte Gesamtschaden beträgt laut Polizeiangaben mehrere tausend Euro.

Taten hängen wohl zusammen

Die Ermittler der Polizei Osterode gehen inzwischen von einem Zusammenhang der beiden Taten aus. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei Osterode unter der Telefonnummer 05522/5080 entgegen.

pol