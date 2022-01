Elhadj Diouf Foundation sucht 555 Paten für Schulbau in Kaolack

Kaolack. In der zu bauenden Schule „École Elhadj Mamadou Diouf“ in Kaolack im Senegal sollen mehr als 350 Kinder unterrichtet werden. Noch fehlt etwas Geld.

Bildung als Chance und Grundlage, auf der Jugendlichen eine Perspektive geboten wird – dieser Grundsatz gilt nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Doch nicht überall ist der Zugang zu Bildung so einfach zu realisieren wie in Deutschland. In vielen Ländern fehlen schlicht die Strukturen, um Kindern die Möglichkeit auf einen Schulbesuch zu geben.

Auch im senegalesischen Kaolack, mit der Stadt Osterode über eine kommunale Freundschaft verbunden, gibt es viele Kinder, die nicht in die Schule gehen können. Nicht zuletzt deshalb wird für die Elhadj Diouf Foundation (EDF) demnächst ein Traum wahr werden. Denn mit dem angestrebten Bau der Schule „École Elhadj Mamadou Diouf“ wird man mehr als 350 Kindern die Chance geben, ihre ersten Schritte auf einem hoffnungsfrohen Bildungspfad zu setzen (wir berichteten).

Bildungsschwerpunkte der Schule

Bildungsschwerpunkte werden dabei unter anderem Umweltthemen, Sport, Musik, Kunst, Gleichberechtigung, interkulturelles sowie globales Lernen sein. Das entsprechende Grundstück in einem Wachstumsviertel von Kaolack ist durch die Stiftung bereits seit längerem erworben. Inzwischen liegen auch die Genehmigungen der Behörden im Senegal vor und der Bau soll unter Einbindung eines anerkannten Architekten in der ersten Hälfte dieses Jahres starten. Die Schule wird dabei aus einem Gebäude für Vorschulkinder und einem weiteren für die Grundschule bestehen. Insgesamt können so sechs Jahrgänge unter einem Dach unterrichtet werden.

Auch wenn große Teile der Finanzierung gesichert sind, gilt es noch einen Endspurt zu meistern. Daher sucht die EDF weltweit 555 Schulbaupaten, die das „École Elhadj Mamadou Diouf“ unterstützen. Jeder dieser symbolischen 555 Steine kann mit entsprechender Summe einmalig erworben werden. Jeder Betrag zählt, ob ein Euro oder 555 Euro, so dass wirklich jeder mitmachen kann.

Überwältigende Resonanz

„Die Resonanz zum Start der Aktion war überwältigend, etliche Bausteine sind bereits vergeben“, berichten die EDF-Akteure beeindruckt. Die Paten hätten dabei von Geburtsdaten über persönliche Glückszahlen bis hin zu besonders attraktiven und auffälligen Ziffern schon alle Varianten gewählt. „Besonders berührt hat uns eine Grundschülerin, die sich für einen Baustein beworben hat. Kinder für Kinder – das ist unglaublich toll“, so die Verantwortlichen.

Die Teilnahme ist ganz einfach: Mit einer E-Mail an 555paten@web.de kann man sich seinen Wunschbaustein sichern – solange dieser noch frei ist. Alle Informationen zu der Aktion gibt es online unter www.555paten.de.

rk