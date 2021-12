Faustballmannschaft nach 63 Jahren aufgelöst

Im Naturfreundehaus Badenhausen trafen sich die Mitglieder des Postsportvereins Osterode um zwei Jahreshauptversammlungen abzuhalten. Der Vorstand legte Rechenschaft für die Kalenderjahre 2019 und 2020 ab. Der Vorsitzende Hans-Reinhard Haase betonte, dass trotz der Einschränkungen durch die Corona Pandemie alle Postsportler ihrem Verein treu geblieben sind.

Nach Schließung der Sporthalle am Gymnasium, trainierte Übungsleiterin Marianne Lossie mit den Damen der Gymnastikabteilung auf einer grünen Wiese hinter dem Schwimmbad. Hier schlossen sich spontan einige Passanten der Gruppe an, und es konnten einige Mitglieder gewonnen werden. Tischtennis wird Dienstagabend in der Sporthalle am Gymnasium in der Zeit von 19 bis 21 Uhr angeboten. An den Tischtennisplatten haben Michael Brückner und seine Mannen noch Plätze frei, neue Spieler sind herzlich willkommen.

Keine guten Nachrichten hatte Spartenleiter H.R. Haase zu vermelden. Das Aushängeschild des Postsportvereins, die über Jahrzehnte erfolgreiche Faustballmannschaft, gibt es nicht mehr. In die Jahre gekommen, Krankheiten und Verletzungen führten dazu, dass der Faustballsport im Postsportverein nach 63 Jahren zum Erliegen gekommen ist. Jochen Bohnsack und Horst Rother sind krankheitsbedingt ausgefallen. Schlagmann Reinhard Jorgowski plagen Verletzungen. Horst Lossie und Gerd Hüter haben die 80 überschritten. Aber die Truppe bleibt weiter am Ball. In der Übungsstunde am Freitag stehen zuerst Seniorengymnastik und danach Ballspiele auf dem Programm. Kassenwart Michael Brückner konnte von einer soliden Kassenlage in beiden Geschäftsjahren berichten. Keine Überraschung gab es bei der Wahl eines neuen Vorstands. Einstimmig wurde der alte Vorstand wieder gewählt. Für den vakanten Posten des 2. Vorsitzenden erhielt Horst Spillner das Vertrauen der Versammlung. Der Postsportverein und der Seniorenbeirat der POST Osterode gehen gemeinsam auf Reisen. Für die zehntägige Busreise (20. April bis 29. April 2022) nach Ahlbeck auf Usedom können sich auch Senioren ohne Posthintergrund melden. Interessenten melden sich bei Hans-Reinhard Haase unter der Telefonnummer 05522/83706 oder per Mail hans-reinhard.haase@tonline.de.