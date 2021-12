Freude über Mitgliederzuwachs

„Die Blutspende war dieses Jahr unser Schwerpunkt“, so die Worte des ersten Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins Osterode, Dr. Tobias Wittig, während der Jahreshauptversammlung. Letztendlich hätten alle Doppeltermine stattfinden können, zu denen 865 Spenderinnen und Spender hätten begrüßt werden können.

Während im Januar 2020 noch ganz „normal“ dem von dem bewährten Team zubereitete Buffet zugesprochen wurde, wurden ab April die vorbereitete Lunchpakete mit abgepackten Lebensmitteln gereicht. Ab Juni wurde außerdem Kaffee und Tee zum Mitnehmen angeboten. Beim Novembertermin habe man testweise erstmals vegane Lunchpakete angeboten, „Die Resonanz auf dieses Angebot war so gut, so dass wir es auch zukünftig anbieten und offensiv bewerben werden, um so mehr jüngere Spender anzusprechen“.

Auf die Zahl der Spenderinnen und Spender eingehend, betonte der Vorsitzende, dass eben diese Zahl im Vergleich mit 2019 um 15 Prozent gestiegen ist. „Wir hatten insgesamt 865 Spender, die Anzahl der Spender ist gegenüber 2019 um 19 Prozent gestiegen“. Insgesamt sehe man seit 2018 jetzt im dritten Jahr in Folge einen Aufwärtstrend bei der Spenden-Anzahl, womit der Abwärtstrend der letzten zehn Jahre nicht nur gestoppt, sondern auch umgedreht, werde. „Auch die Blutspende ist 2021 das größte Aktivitätsfeld des Ortsvereins und trägt wesentlich zur Finanzierung der DRK-Arbeit bei“.

So positiv vermochte Dr. Wittig nicht über die Seniorengymnastik und die Seniorennachmittage zu berichten. Denn seit März dieses Jahres seien beide Aktionen der Pandemie zum Opfer gefallen Erfreulich sei dahingegen die Tatsache, dass die Koordinatorin des DRK- Familienzentrums in Osterode, Claudia Körner, in Absprache mit dem DRK-Ortsverein im Oktober einen neuen Seniorentreff initiiert hatte. Zwar sei dem gleich zu Beginn der zweite Lockdown in die Quere gekommen, aber dann sei es auf vollen Touren gelaufen. „Aus meiner Sicht halte ich dieses Angebot für unbedingt unterstützenswert – die Lage des Familienzentrums ist gut für die Seniorinnen und Senioren unseres Vereinsgebietes“, so der Sprecher weiter.

437 Mitglieder

Auch das Jugendrotkreuz hätte in 2020 keine Gruppenstunden oder Veranstaltungen durchführen können. Wettbewerbe und die beliebte Ferienfreizeit in Kroatien fielen ebenfalls der Pandemie zum Opfer. Besser sehe dahingegen die Mitgliederbewegung aus. Denn das DRK Osterode habe sich Ende des letzten Jahres über 437 Mitglieder freuen dürfen, was einen Zuwachs von 19 Prozent bedeute. Auf das fast schon beendete Jahr 2021 zu sprechen kommend, ließ der Sprecher durchblicken, dass es gegenüber 2020 keine große Veränderungen gegeben hätte. Allerdings habe man eine Sonderförderung in Höhe von 1.000 Euro aus dem Corona-Hilfsfonds-Soziales vom Landkreis Göttingen erhalten, die zur Überbrückung von Notlagen durch Einnahmeausfälle durch die Pandemie dient.

Außerdem hat die Stadt Osterode seit Juni einen Teil der Miete für den Dienstraum nachgelassen. Die Bereitschaft hätte 2020 nur drei bezahlte Sanitätsdienste durchzuführen, außerdem einige Einsätze zur Unterstützung des Rettungsdienstes und zahlreiche Dienste auf der Atemschutzstrecke der FTZ in Katzenstein. Zwischen den Lockdowns hätten Präsenz-Dienstabende stattgefunden und seien einzelne virtuelle Dienstabende ausgerichtet worden, die leider wegen technischer Schwierigkeiten und mangelnder Beteiligung eingestellt worden sind.

Abschließend dankte Dr. Wittig allen Aktiven im DRK-Ortsverein für deren Engagement, welches sie auch unter den widrigen Umständen der letzten 18 Monate an den Tag gelegt hätten. „Und für ihren Einsatz im Zeichen des Roten Kreuzes – im Zeichen der Menschlichkeit!“ Aber auch Bereitschaftsleiter Sascha Meyer schaute in das Jahr 2020 zurück und ließ die Versammlung wissen, dass trotz Corona fast 2.500 Dienststunden absolviert wurden. Höhepunkte und Besonderheiten seien bereits im Januar 2020 das Konzert der Rockband „Völkerball“ in der Stadthalle, wo das DRK den Sanitätsdienst gestellt hatte, die Unterstützung des Impfzentrum-Aufbaus an der OBS Herzberg, der Betreuungseinsatz in Herzberg sowie die Patientenrückführung aus der Klinik Muschinsky.

Ein Höhepunkt der Versammlung waren die Wahlen sowie die Ehrungen langjähriger Mitglieder für deren Treue.