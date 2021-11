Marcel Riethig wurde am Mittwoch in der Stadthalle Osterode als Göttinger Landrat vereidigt. In der konstituierenden Sitzung des Kreistags wurden als ehrenamtliche Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Landrats für die SPD Bärbel Diebel-Geries, für die CDU Sebastian Bornmann und für die Grünen Maria Gerl-Plein gewählt.