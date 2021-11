Die Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag mit einem Großaufgebot in Nienstedt am Harz im Einsatz.

Nienstedt. Ein Großeinsatz der Feuerwehr läuft am Dienstagnachmittag in Nienstedt am Harz bei Osterode. Die Brandschützer sind in höchster Alarmbereitschaft.