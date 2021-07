Hochwasser: Landvolk Northeim-Osterode liefert Futterspenden

Die Hilfslieferung wird nachts in Lind in Rheinland-Pfalz entladen.

„Von der Idee bis zur Umsetzung war es ein Stück Arbeit. Diese Arbeit hat sich aber vor allem für die Bauern in der betroffenen Region gelohnt“, erklärt Manuel Bartens, Leiter der Verbandsorganisation vom Landvolk Northeim-Osterode. Am Montag haben zahlreiche Bauern des Landvolk Northeim-Osterode Kreisbauernverbands durch Futterspenden bestehend aus Heu, Stroh und Grassilage versucht, durch schnelle, unbürokratische und zielgerichtete Hilfe, einigen besonders schlimm betroffenen Bauern aus der Eifel-Region zu helfen. Unterstützt durch den Maschinenring Leinetal, welcher die Organisation der Lkw und die Bereitstellung der Fahrer übernommen hat, konnten zwei Lkw, beladen mit 75 Ballen Heu und Grassilage, gegen Montagmittag die Fahrt ins Ungewisse beginnen.

Durch einen persönlichen Kontakt zu einem betroffenen Landwirt vor Ort konnte rasch eine Lieferkette, die auch für die kommende Zeit aufrechterhalten werden soll, aufgebaut werden. „Wir konnten die Futtermittel erst auf die Straße bringen, als wir von unseren Kontaktpersonen vor Ort die Rückmeldung bekommen hatten, dass die Bundeswehr eine Behelfssammelstelle fertig gestellt hat. Damit war sichergestellt, dass unsere Futterspenden nicht ziellos auf den Weg gebracht würden bzw. vor Ort im Weg waren“, Manuel Bartens.

Nicht ziellos auf den Weg gemacht

Während am Montagmorgen in der Nähe von Uslar die Spenden auf die Lkw verladen wurden, fanden sich zahlreiche Zuschauer ein, die diesem Großaufgebot an Traktoren mit voll beladenen Anhängern beim Umladen zuschauten. Aufgeklärt über den Hintergrund, gab es viele sehr positive Rückmeldungen für die Landwirte. Einige der Passanten eilten umgehend nach Hause, um mit frischen Getränken die Versorgung der Landwirte bei hochsommerlichen Temperaturen ihrerseits zu übernehmen.

Jörg Gebauer, der als Landwirt vor Ort das Beladen der Lkw koordinierte und selbst vorantrieb, kommentiert die Aktion mit folgenden Worten: „Man hilft sich. Punkt.“

Die mit einer Drohne gefertigte Aufnahme zeigt die Verwüstungen, die das Hochwasser der Ahr in Schuld angerichtet hat. Die Lage im sieben Kilometer entfernten Lind ist ebenso dramatisch. Foto: Christoph Reichwein / dpa

Nachdem die Lkw gegen Mittag den Uslarer Raum in Richtung Eifel verlassen hatten, kamen sie gegen 21 Uhr an ihrem Zielort Lind wohlbehalten an. Die Freude und Dankbarkeit vor Ort war groß. Vor allem aber auch die Erleichterung, dass die Bauern aus der Region Northeim-Osterode ihren Berufskollegen im Hochwassergebiet zur Seite stehen. Nach der Ausstrahlung dieser Hilfsaktion in den NDR 18-Uhr-Nachrichten gingen beim Landvolk Northeim-Osterode erneut zahlreiche Spendenzusagen für Futtermittel ein.

„Jetzt gilt es, diese Spenden in eine gesicherte und reguläre Lieferkette zu überführen. Bedarfsgerecht wollen wir die Futtermittel der Region in der Art zuführen, dass wir mit den Lieferfahrzeugen keine anderen Helfer vor Ort behindern und gleichzeitig den betroffenen Bauern vor Ort die Gewissheit geben, dass die Versorgung ihrer Tiere in nächster Zeit keine ihrer Sorgen sein wird“, betont Bartens.

Die Koordination in Lind, sieben Kilometer vom Ort Schuld und damit vom Epizentrum entfernt, hat derweil der Ortsbürgermeister übernommen, der sich im Namen der Bauern sehr dankbar zeigt und froh ist über die direkte und unkomplizierte Hilfe.