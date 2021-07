Deshalb sprudelt der Kornmarktbrunnen in Osterode nicht mehr

Osterode. Der Brunnen auf dem Kornmarkt in Osterode läuft nicht. Die Stadtverwaltung teilt mit: Die Rohre sind veraltet. Doch es soll sich etwas tun

Viele Bürgerinnen und Bürger haben es in diesem Sommer bereits vermisst: Das Wasserspiel des Kornmarktbrunnens. Besonders an heißen Sommertagen bot das sprudelnde Nass vor allem Kindern eine willkommene Abkühlung.

Doch auch die Brunnenanlage ist – wie das umgebende Kornmarktpflaster – in die Jahre gekommen und nicht mehr funktionsfähig. Seit einiger Zeit verliert der Brunnen erhebliche Wassermengen. 2012 und 2013 wurde der Brunnen zeit- und arbeitsaufwendig umfassend instandgesetzt. In den letzten Jahren wurden immer wieder Instandsetzungen vorgenommen. So auch erst kürzlich. Aber bereits ein paar Tage später zeigten sich erneut Absenkungen im Mosaikpflaster des Brunnens.

Kornmarktbrunnen muss saniert werden

Das marode Rohrsystem führt laut Stadtverwaltung zu erheblichem Wasseraustritt, verursacht gefährliche Unterspülungen und führt gleichzeitig dazu, dass der Brunnen nicht mehr funktioniert. Auch zwei der Düsen sind demnach kaputt und können aufgrund des Alters der Anlage nicht wieder beschafft werden. Das bedeutet nun das Aus für den beliebten Brunnen. „Das ist wirklich mehr als schade aber leider unvermeidlich. Auch hier wird deutlich, dass der gesamte Kornmarkt dringend saniert werden muss. Ich freue mich sehr, dass es hier 2023 endlich losgeht. Bis dahin muss es leider ohne Brunnen auf dem Kornmarkt gehen“, so der Osteroder Bürgermeister Jens Augat.