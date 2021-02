Leader-Projekte der Region Osterode werden ausgewählt

Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) der LEADER-Region Osterode am Harz tagt am 25. Februar um 16 Uhr in einer Online-Sitzung per Zoom. Es wird darüber entschieden, welche Projekte durch europäische Fördermittel aus dem LEADER-Programm unterstützt werden.

Insgesamt neun Projekte, die die Entwicklung des ländlichen Raums in der Region stärken sollen, werden von den Projektträgern vorgestellt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem folgende Projekte: Modernisierung Dorfgemeinschaftshaus Dorste; Pferdeportverein Wulften – Barrierefreie Toilettenanlage; Bau eines Backhauses mit Holzbackofen in Neuhof; Konzept für einen Spielplatzwanderweg in Bad Grund; Archäologische Untersuchungen zum KZ-Außenlager Ellrich-Juliushütte; Mobiles Eisdorf – Carport und Photovoltaik; Schützengesellschaft Bad Lauterberg – Modernisierung der Schießsportstätte; Instandsetzung und Umbau/Umnutzung der Edelhof Scheune in Hörden; Verein DoLeWo Eisdorf – Herrichten der vereinseigenen Scheune.

Förderantrag stellen

Ein positives Votum der LAG ist Voraussetzung dafür, dass die Projektträger einen offiziellen Förderantrag beim Amt für regionale Landesentwicklung stellen können. Sobald ein Bewilligungsbescheid vorliegt, kann mit der Projektumsetzung begonnen werden.

Die Veranstaltung ist öffentlich. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen. Um online an der Veranstaltung teilzunehmen und die Zugangsdaten zu erhalten, bitten die Organisatoren bis zum 24. Februar um Anmeldung unter berner.e@landkreisgoettingen.de.

Kontakt: LEADER Regionalmanagement Region Osterode am Harz, Anja Kreye und Edgar Berner, Herzberger Str. 5, 37520 Osterode am Harz; Tel.: 05522/960-4425 bzw. -4426E-Mail: kreye@landkreisgoettingen.de, berner.e@landkreisgoettingen.deInternet: www.leader-region-oha.de