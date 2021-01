Osterode: Sachbeschädigungen am Butterberg häufen sich

Osterode. Im Bereich des Butterbergs wurden in letzter Zeit mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen angezeigt. Jüngst wurde ein geparktes Auto beschädigt.

Im Bereich des Butterbergs in Osterode häufen sich die Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Das berichtete die Polizei Osterode unserer Zeitung.

Im jüngsten Fall hat ein 33-Jähriger eine Sachbeschädigung an seinem Pkw angezeigt. Er hatte den VW Touran am Mittwoch, 20. Januar, gegen 20.30 Uhr in Osterode in der Straße Am Butterberg abgestellt. Als er diesen am Freitag, 22. Januar, wieder benutzen wollte, hatte ein unbekannter Täter den rechten, hinteren Reifen mit einer Schraube beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 50 Euro.

Bereits mehrere Beschädigungen

In den vergangenen sechs bis acht Wochen wurden in diesem Bereich bereits mehrere Beschädigungen an Pkw angezeigt. Daher bittet die Polizei Osterode Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter Telefon 05522/508-0 zu melden. pol/kic