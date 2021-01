Corona 23. Januar: Im Landkreis Göttingen aktuell 483 Infizierte

Osterode Der Inzidenzwert fällt am Samstag auf 73,6. Die Zahl der Todesfälle in Goslar steigt. Die aktuellen Fallzahlen aus den Orten und Landkreisen.

483 Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Das meldete die Verwaltung am Samstag. Der Inzidenzwert fällt laut maßgeblichem Lagebericht des Landes für den 23. Januar 2021 auf 73,6.

Die Gesamtzahl bislang bestätigter Corona-Fälle im Landkreis Göttingen steigt auf 4.690. Davon gelten 4.056 Personen als von der Infektion genesen, 151 Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben.

Fallzahlen aus den einzelnen Orten

Flecken Adelebsen (72 / 6)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (87 / 6)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (174 / 21)

Stadt Bad Sachsa (127 / 6)

Flecken Bovenden (105 / 11)

Samtgemeinde Dransfeld (68 / 7)

Stadt Duderstadt (628 / 89)

Gemeinde Friedland (93 / 3)

Samtgemeinde Gieboldehausen (235 / 64)

Gemeinde Gleichen (90 / 4)

Stadt Göttingen (1.507 / 134)

Stadt Hann. Münden (486 / 33)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (106 / 6)

Stadt Herzberg am Harz (342 / 17)

Stadt Osterode am Harz (230 / 11)

Samtgemeinde Radolfshausen (63 /21)

Gemeinde Rosdorf (127 / 13)

Gemeinde Staufenberg (89 / 8)

Gemeinde Walkenried (61 / 23)

Zahl der Todesfälle im Landkreis Goslar steigt

Die Zahl der Corona bedingten Todesfälle im Landkreis Goslar steigt weiter an. Das meldet Maximilian Strache, Pressesprecher des Landkreises, unserer Zeitung. Inzwischen weise die Statistik des Gesundheitsamtes 70 Todesfälle aus, so Strache. Dies entspricht einem Anstieg um zwei weitere Fälle. Wie das Gesundheitsamt mitteilt, handelt es sich um eine ältere Bad Harzburgerin und einen Senioren aus Braunlage, der bereits im November außerhalb des Landkreises in einer Klinik verstorben ist. Die Meldung darüber habe das Gesundheitsamt erst jetzt erreicht. Im Kreis Northeim liegt die Inzidenz am Samstag bei 58,2.