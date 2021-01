Im Jahr 1575: Bewaffnete Bürger ziehen vor das Rathaus

Als „Kriegsunternehmer“ in spanischen Diensten mussten die Herzöge von Braunschweig-Grubenhagen im 16. Jahrhundert erhebliche Verluste hinnehmen. Auch verschlang eine rege Bautätigkeit große Summen, hinzu kamen die nicht unerheblichen Kosten für die Hofhaltung. Die Erträge der Grubenhagener Landesherrn aus ihrem relativ kleinen Fürstentum standen in keinem Verhältnis zu all diesen Ausgaben, so dass der Schuldenberg in immer neue Höhen wuchs.

Für jedes Fass Bier einen Gulden als Steuer

Um diese finanziellen Schwierigkeiten zu meistern, wollte Herzog Wolfgang von Braunschweig-Grubenhagen durch die Landstände neue Steuern bewilligen lassen. Im Grubenhagenschen Landtagsabschied vom 30. November 1575 erreichte der Landesherr, dass verschiedene Abgaben zur Schuldentilgung bewilligt wurden. Unter anderem beschlossen die Landstände „... Zum Dritten soll von einem jeden Faß Bier, so in unsers gnädigen Fursten und Herrn Furstenthum und Lande ausgeschencket, ein Gulde und von einer Ahme Weinß zwei Gulden, und von einer Tonne Breihanen oder Weißbier 12 Groschen zu Drancksteuer gegeben, u. soll solches halb auff Ostern, und die andere Helffte auf Michaelis erlegt werden.“

Gegen diese Steuererhebung regte sich in Osterode alsbald Widerstand. Besonders erboste die Vertreter zahlreicher Gilden und der Gemeinheit (Einwohnerschaft), dass der Osteroder Bürgermeister Georg Neumeiger als Vertreter der Stadt bei den Landständen diesen Steuern zugestimmt hatte, ohne über eine entsprechende Vollmacht des Stadtrates zu verfügen. Die Bürger bezweifelten, dass die neue Steuerforderung in Einklang mit den Privilegien und Huldebriefen stünde, die von den Herzögen jeweils zum Regierungsantritt für die Stadt neu ausgestellt wurden.

Die Besteuerung des Biers sorgte für Unruhe

Sie forderten daher eine öffentliche Verlesung der alten Huldebriefe und beriefen sich auf das Versprechen Herzog Philipp I., der ihnen eine Mehrung ihrer Privilegien nach dem großen Stadtbrand von 1545 zugesagt hatte, um sie zum Bleiben im niedergebrannten Osterode zu bewegen. Die Bürger waren zwar zu verschiedenen Zahlungen an den Landesherrn bereit, lehnten aber insbesondere die Zahlung der Biersteuer (Bieraccise) ab.

Die Gemüter hatten sich in dieser Frage erheblich erhitzt und die Proteste gegen die Besteuerung des Biers nahmen unruheartige Züge an. Hans Meinberg und Andreas Rosendahl wurden von der Bürgerschaft nach Speyer gesandt, um vor dem dortigen Reichskammergericht gegen die Bieraccise zu klagen. Mehrfach kam es in der Osterode zu Auseinandersetzungen zwischen Bürgermeister und Rat, die den Befehlen des Herzogs Folge leisten wollten, und aufgebrachten Bürgern die zum Teil bewaffnet vor das Rathaus zogen. Die Verhaftung der Rädelsführer, insbesondere von Hans Meinberg und Andreas Rosendahl durch den Stadtrat scheiterte, da sie sich durch Flucht entziehen konnten.

In den Gastwirtschaften des Amtes Herzberg durfte nur noch Osteroder Bier ausgeschenkt werden

Schließlich wurde ein Kompromiss gefunden, der den Streit beilegte und die Rückkehr der entwichenen Rädelsführer ermöglichte. Am 7. Juli 1576 verlieh Herzog Wolfgang von Braunschweig-Grubenhagen der Stadt Osterode das Privileg, dass in den Gastwirtschaften des Amtes Herzberg nur noch Osteroder Bier ausgeschenkt werden dürfe, wenn im Gegenzug die Accise entrichtet wird. Anfang 1577 wurde der Streit endgültig beigelegt. Die Bürger zogen ihre Klage vor dem Reichskammergericht zurück und akzeptieren eine Bierbesteuerung. Jedoch ermäßigte der Landesherr die ursprüngliche Steuerforderung und ließ nur noch einen Goldgulden von jedem Braugang Weißbier oder Braunbier (hier auch als Rotbier bezeichnet) erheben. Außerdem wurde das Ausschenken auswärtigen Biers im Dorf Freiheit ausdrücklich vom Herzog untersagt. Auch wies der Herzog den Stadtrat an, die Qualität des in Osterode hergestellten Biers zu überwachen.

Die Erbitterung mit der die Osteroder gegen die Bieraccise angingen macht deutlich, welche Bedeutung das Brauwesen für das Einkommen der Brauberechtigten hatte. Auch die Einwohner, die über keine Brauberechtigung verfügen konnten, waren aufgebracht – schließlich ließ die neue Steuer den Bierpreis steigen und verteuerte das damals unverzichtbare Grundnahrungsmittel.

Während die Osteroder Bürger sich fügen mussten und die Bieraccise an den Landesherrn zahlten, verweigerten hochgestellte Beamte und Angehörige des Adels die Zahlung dieser Abgabe.

Auch in Einbeck wurde „Bierstreit“ geführt

So entrichtete Berghauptmann Sigmund Quast, der den ehemaligen Pfarrhof in der Marienvorstadt an sich gezogen hatte, keine Bieraccise, da ihm vom Landesherrn die Abgabenfreiheit für diese Güter zugesichert wurde. Ebenso weigerte sich die Witwe des Landdrosts Otto von Berckefeldt, die ein Haus in der Osteroder Jöddenstraße besaß und auch die städtischen Braueinrichtungen nutzte, die Bieraccise zu zahlen.

Auch in Einbeck, der größeren der beiden Städte im Fürstentum Grubenhagen, wurde in jenen Jahren der sogenannte Bierstreit (1574-1579) zwischen dem Herzog und der Stadt geführt. Auch hier wehrten sich die Bürger gegen die Versuche der Welfen, einen Teil der Einkünfte aus dem Braugewerbe in die eigenen Kassen zu lenken.