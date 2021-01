Ein Ort zum Feiern, zum Flanieren und Verweilen

Er ist das Herzstück Osterodes, es ist der Ort, an dem sich das Geschehen in zahllosen Veranstaltungen bündelte: der Osteroder Kornmarkt. Doch ist seine Gestaltung noch zeitgemäß? Viele Osteroder, Rat und Verwaltung meinen: Ist er nicht. Der Kornmarkt wurde zuletzt Ende der 1970er Jahre grundlegend tiefbautechnisch und gestalterisch erneuert. Das ist lange her. Rat und Verwaltung der Stadt Osterode haben deshalb den Planungsprozess zur Neugestaltung im Jahr 2018 angestoßen und streben eine im Sinne der Osteroder Bevölkerung bestmögliche Umsetzung an. Erste Vorarbeiten erfolgten im Jahr 2020, die Bauausführung ist für das kommende Jahr vorgesehen.

„Wir sind derzeit in der Phase umfangreicher Planungen“, erläutert Erster Stadtrat und Bauamtsleiter Thomas Christiansen, der hofft, dass im Herbst die Ausschreibungen rausgehen können. Zunächst stehen dann Tiefbauarbeiten für das System der Versorgungsleitungen an. Den Realisierungswettbewerb zur Freiraumgestaltung (Kornmarkt 2020) hatte das Unternehmen TGP, Landschaftsarchitekten Trüper, Gondesen und Partner mbB aus Lübeck, gewonnen. Das Preisgericht, das am 7. November 2019 zusammenkam, entschied sich nach eingehender Beratung einstimmig.

13 Bewerbungen hatte es für die Neugestaltung gegeben

Dreizehn Landschaftsarchitekturbüros hatten ihre Bewerbungen fristgerecht in den Ring geworfen.

Der Ansatz von TGP ist: „Ein einheitlicher und erlebbarer Kontext zwischen der historischen Fachwerkbebauung und den Straßen- und Platzräumen soll mit dem vorliegenden Entwurf gefunden werden. Der grundlegende Entwurf sieht daher vor, die Straßen und Plätze der historischen Altstadt wieder in einen gestalterischen und funktionalen Kontext zu der baugeschichtlich bedeutenden Fachwerkarchitektur zu setzen. Eine einheitliche und fein differenzierte Pflasterung wird die historischen Gebäude und städtischen Freiräume wieder zu einem erlebbaren Gesamtbild zusammenführen.“

Probepflasterflächen wurden am Johannistorplatz errichtet und können noch begutachtet werden. In einer der nächsten Sitzungen des Bauausschusses soll der Entwurf noch einmal vorgestellt werden, der laut TGP auch einen differenzierten Umgang mit den Bestandsbäumen vorsieht. Ein Großteil der Bäume soll erhalten beiben.

Der Kornmarkt ist das Zentrum des städtischen Lebens

Seit dem späten Mittelalter ist der Kornmarkt das Zentrum des städtischen Lebens sowie der bedeutsamste innerstädtische Handels- und Marktplatz. Über viele Jahrhunderte hinweg, noch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein, wurde der Platz als „Kohlmarkt“ bezeichnet. Die heutige städtebauliche Formgebung und die räumliche Ausdehnung entstanden allerdings erst schrittweise ab 1826. Zahlreiche Brände vernichteten die Platzrandbebauung. Ein Teil der zerstörten Gebäude, insbesondere am nordwestlichen Platzrand, im Bereich der Marientorstraße sowie am Übergang zum Martin-Luther-Platz, wurden nicht wieder aufgebaut. Seit dem 16. Jahrhundert war auf dem Platz eine öffentlichen Wasserentnahmestellen eingerichtet. Zu dieser Zeit wurde das Wasser aus der im Harz entspringenden Apenke über hölzerne Rohre in die Stadt geleitet.

Auch die Existenz eines Brunnens ist bereits historisch belegt und begründet damit eine lange Tradition. Ab den 1920er Jahren wurde der Kornmarkt als Parkplatz genutzt und durch den motorisierten Verkehr zunehmend stark frequentiert. Erst im Rahmen der grundlegenden Neuausrichtung der Platzfunktion, als Teil der im Jahr 1978 neu geschaffenen Osteroder Fußgängerzone, wurde der Kornmarkt wieder ein Aufenthaltsort und Mittelpunkt der historischen Altstadt. Das bauliche Ensemble um den Kornmarkt sowie die Platzfläche stehen seit dieser Zeit unter Denkmalschutz.

Die Bevölkerung hat großes Interesse an einer Neugestaltung

Wie groß das Interesse der Bevölkerung an der Neugestaltung des Kornmarktes ist, zeigte eine Veranstaltung, zu der die Stadt Osterode eingeladen hatte. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger brachten ihre Ideen zur Gestaltung des Kornmarktes ein. Vielfache Interessenbekundungen und eine umfassende Informationskampagne zum Sanierungsvorhaben gingen der Veranstaltung voraus. Fachkundiger Moderation war der Stadtplaner Dirk Puche von der Planungsgruppe Puche aus Northeim.

„Wir wollen mit der Umgestaltung die Aufenthaltsqualität erhöhen, der Kornmarkt wird moderner und optisch freundlicher“, ist sich Christiansen sicher. Eine neue Pflasterung, Barrierefreiheit, Aufhöhungen an den Eingänge, Sitzgruppen und Wasserspiele sind einige wesentliche Elemente des Vorhabens, das im Rahmen des Programms „Lebendige Zentren“ zu je einem Drittel von Bund, Land und Stadt finanziert wird. Gerecht werden will man damit auch den von Bürgerinnen und Bürgern geäußerten Schwerpunktthemen wie Wasserspiele, Außengastronomie in den Abendstunden, Begrünung und Verschattung sowie einem generellen Bedürfnis nach „Belebung“. Insbesondere die Sehnsucht nach einem Kornmarkt als Ort des angenehmen Verweilens und Flanierens hatte sich bei der Befragung im Kern herauskristalisiert.

Im Frühjahr 2022 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden

Baubeginn wird im Frühjahr 2022 sein, der Bauamtsleiter rechnet nach Erfahrungswerten mit einer Bauzeit von etwas mehr als einem Jahr. Die Zugänge zu den Geschäften sollen so weit wie möglich offen gehalten werden. Hier hatten die Kaufleute Befürchtungen geäußert, durch die laufenden Arbeiten benachteiligt zu werden.