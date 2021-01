Die Gründungspfähle sitzen, es folgen Bodenplatte und Betonwände

Blick in die Baugrube, in der bald die Betonarbeiten beginnen.

Der Abriss des Freibades in Osterode ist beendet und die Baugrube für den Hallenbadtrakt-Anbau ausgehoben. Und auch das überdimensionale Bohrgerät, das die Schächte für die Gründungspfähle des neuen Bauwerks in die Erde getrieben hat, ist mittlerweile wieder auf andere Baustellen verlegt. 150 Löcher wurden 12 Meter tief in die Erde gebohrt und diese mit Beton und Bewehrungseisen aufgefüllt. Das sollte halten! Nach Beseitigung von Stahlbetonteilen im Untergrund, gehen nun die Arbeiten wie geplant voran, das Kiesbett, die Tragschicht für das Bohrungetüm, wird in der nächsten Woche wieder abgetragen und die Fläche begradigt.

Es waren schwere bauliche Mängel, die zu dem Neubau des Aloha geführt haben, eine einsturzgefährdete Dachkonstruktion mit maroden Holzträgern und in der Folge eine Sperrung der Halle seit 2015 sowie andere massive Schäden an der Gebäudekonstruktion, veraltete und reparaturintensive Technik und ein rissiges Außenschwimmbecken mit hohem Wasserverlust, weil der Untergrund nicht mehr trug. Besonders sensibel gemacht für die Sicherheit solcher Einrichtungen hatte bundesweit der Einsturz der Eislauf- und Schwimmhalle in Bad Reichenhall. Am Januar 2006 brach das Dach über der Eislaufhalle ein, dabei starben 15 Menschen und 34 weitere wurden verletzt.

Eine Großwasserrutsche und ein Bistro werden gebaut

Eröffnung des alten Hallenbades in Osterode war am 2. April 1970, die Baukosten hatten zwei Millionen Mark betragen. Baubeginn und erster Spatenstich dafür war im Februar 1968, Bauende war 1969. Die Eröffnung des Freibades erfolgte am 29. Mai 1971, hier betrugen die Baukosten 400.000 Mark. Heute reden wir von ganz anderen Summen, nämlich rund 20,1 Millionen Euro, die für das neue Aloha veranschlagt sind. „Wir sind finanziell weiter im Plan“, so dazu Henrique Woyke Pereira, der Geschäftsführer der Wirtschaftsberiebe (Wibo), die neben dem Aloha auch die Stadtbibliothek, die Stadthalle und das Museum im Ritterhaus unterhält.

Nach eingehender Prüfung der vorliegenden Kostenparameter zur Sanierung des neuen Bades und der Sicherung des Budgets für die noch ausstehenden Projekt Sanierung des Museums, Umzug der Bibliothek in die Schachtrupp Villa und Sanierung der Stadthalle, konnte die Geschäftsführung in der Ratssitzung am Donnerstag, 24. September, vergangenen Jahres eine erfreuliche Mitteilung machen: die Umsetzung der Großwasserrutsche und des Bistro, zwei den Neubau ergänzender Module.

Der Verbindungsbau von der Halle zur Saunalandschaft steht voraussichtlich Anfang 2023

Einstimmig votierten die Ratsmitglieder für die Ausführung. Bereits im Mai 2019 wurde vom Rat der Anschluss des vorhandenen Freibad-Nichtschwimmerbeckens (Modul 1) beschlossen. „Somit komplettieren der Anschluss des Freibad-Nichtschwimmerbeckens, die Großwasserrutsche und das Bistro den neuen Hallenbadtrakt-Anbau und runden das Bild eines neuen, modernen und attraktiven Aloha ab“, freut sich der Geschäftsführer. Zum Einsatz kommt übrigens wieder die alte Rutsche, die bis dahin, gut eingemottet, auf ihre Rückkehr wartet.

Schon im Februar, so erklärt Henrique Woyke Pereira, sollen die Betonarbeiten an Wänden und Sole beginnen, die Seiten werden eingeschalt und die Bodenplatte gegossen. Ein gewisser Zeitverzug sei eingetreten, räumt er ein. Die Baugenehmigung und die Beseitigung belasteten Materials aus der Baugrube haben mehr Zeit in Ansruch genommen als erwartet. So wird sich die Fertigstellung des Bades vom Juli 2022 auf Septemer des gleichen Jahres verschieben. Der Verbindungsbau von der Halle zur Saunalandschaft steht voraussichtlich Anfang 2023. Wegen der Coronapandemie sind das Bad und die Saunalandschaft derzeit geschlossen. Sobald es die offiziellen Regelungen erlauben, wird das Bad für die Publikumsverkehr wieder geöffnet. Denn eigentlich sollte der Betrieb neben den Bauarbeiten weiterlaufen.