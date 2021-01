In Osterode finden in dieser Woche Blutspendetermine statt.

Am heutigen Dienstag und Mittwoch, den 20. Januar, finden Blutspendetermine in Osterode statt. Beide Termine finden in der Kurt-Schröder-Halle (BBS II) am Neustädter Tor 6 statt. Am Dienstag kann von 14 Uhr bis 19.30 Uhr und am Mittwoch von 16 Uhr bis 19.30 Uhr Blut gespendet werden. Personen aus einem Risikogebiet im Ausland oder die Kontakt zu einem Covid-19 Patienten hatten, dürfen 14 Tage danach kein Blut spenden. Das Deutsche Rote Kreuz bittet darum nur zu den Terminen zukommen, wenn man sich gesund und fit fühlt. Weitere Informationen finden sich auf www.drk-blutspende.de.