Stadt Osterode schafft offenen Anlaufpunkt in der Altstadt

„Trotz der Corona-Pandemie wollen wir Osterode weiter voranbringen. Deshalb freue ich mich sehr, dass unser Projekt Mitte: Erdball gefördert wird,“ zeigt sich Osterodes Bürgermeister Jens Augat zufrieden über eine Förderzusage des Landes. Das Projekt zielt auf die Unterstützung innovativer Quartiers- und Gemeinwesenarbeit. Doch was zunächst abstrakt klingt, ist höchst bürgernahes Handeln, sollen doch Innenstadtbewohner, besonders jene, die am Rande stehen, inkludiert werden, erklärt dazu David Junker vom städtischen Bauamt. In der Sache ist er Ansprechpartner.

180.000 Euro Fördermittel zugesagt

Ausgangspunkt des Projektes Mitte Erdball ist die Idee des „Community Organizing“. Einfach gesagt: Es geht um Selbstorganisation, Teilhabe und Mitgestaltung. Die Stadt Osterode erhält für ihr Projekt 180.000 Euro Fördermittel aus dem Programm „Gute Nachbarschaften“ des Niedersächsischen Umweltministeriums.

Mit den bisherigen Beteiligungsformaten konnten viele Menschen nicht erreicht werden. Das Projekt soll dies grundlegend ändern. "Wir wollen die Menschen in der Altstadt dazu bewegen, sich aktiv einzubringen und die Mentalität aufbrechen, nur zuzusehen, statt zu gestalten", sagt der Bürgermeister. Es bestehe in Osterode bei der Sozialarbeit ein gewisses Defizit, ergänzt David Junker. Dabei sei der Bedarf groß. Vielfache Hemmnisse durch kulturellen Hintergrund, ethnische Herkunft sowie soziale Ungleichheit sollen überwunden werden. In den kommenden Monaten wird deshalb im und um das Gebäude in der Auenstraße 9 ein offener Anlaufpunkt für die Menschen in der Osteroder Altstadt geschaffen. Das Haus gehört der Stadt und wird innen nun entsprechend gestaltet. Die Lage im Herzen der Innenstadt ist, so Junker, perfekt für das Vorhaben.

Neue Stelle wird geschaffen

Zeitgleich wird dort eine qualifizierte Projektbetreuerin oder ein qualifizierter Projektbetreuer die Koordinationsarbeit aufnehmen und auf die Menschen zugehen. Die Stellenausschreibung wird derzeit von der Stadt vorbereitet. Losgehen soll es so schnell wie möglich. Geben wird es Angebote für alle Bewohner der Altstadt, ganz nach den jeweiligen Möglichkeiten, Fähigkeiten und Interessen. Aktivitäten wie das gemeinschaftliche Gärtnern, Umsonstläden, Tauschbörsen, Selbsthilfe-Reparaturwerkstätten, Straßenfeste und vieles mehr werden für Zeit nach der Corona-Pandemie angestrebt und sollen auf den Straßen und Plätzen der Altstadt stattfinden. Ziel ist es vor allem, die Sebstbefähigung der Bevölkerung zu stärken.

Das niedersächsische Bauministerium fördert mehrere Projekte, die sich in Corona-Zeiten für eine gute Nachbarschaft eingesetzt haben, darunter auch drei aus der Region Harz. Im Rahmen eines Wettbewerbs hatte eine Jury die 19 Sieger ausgewählt. 180.000 Euro bekommt neben Osterode auch das Projekt "Wir sind Bad Gandersheim - wir alle, wir gemeinsam". Die Stadt Göttingen kann sich sogar über gut 333.000 Euro für die Nachbarschaftsentwicklung in zwei Wohnquartieren freuen.

Projekt ist auf drei Jahre angelegt

Das Projekt in Osterode ist derzeit auf drei Jahre angelegt, eine Verstetigung aber mache durchaus Sinn, meinen Jens Augat und David Junker.