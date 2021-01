Am Sonntag, 10. Januar, parkte ein junger Erwachsener seinen Pkw am Abend in Badenhausen. Eine Frau touchierte das abgestellte Fahrzeug im Vorbeifahren mit ihrem Auto und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Das meldet die Polizei Osterode.

