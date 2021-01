Polizei Osterode hofft auf größere Disziplin unter Schülern

Osterode Das Verständnis der Bürger wächst, sie halten sich weitgehend an die Corona-Auflagen. An Schüler richten die Beamten eine Bitte.

Abstandsgebote, Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht und Verbote von Veranstaltungen: Es gibt viel zu bedenken und zu beachten in der Corona-Zeit. Und wieder wurde der Lockdown verlängert, die Zahlen von an Corona Erkrankten und in Zusammenhang mit Covid-19 verstorbenen Menschen gibt weiter Anlass zur Sorge. Die Geduld und die Toleranz der Menschen werden in der Folge mit den verschärften Auflagen erneut auf eine harte Probe gestellt. Doch wie gehen sie im Raum Osterode mit den Einschränkungen um, halten sie sich an die Corona-Regeln oder zeigen sie sich uneinsichtig wie mancherorts, wo munter fleißig gefeiert wird? Besonders dicht am Geschehen ist die Polizei, die tagtäglich intensiv mit dem Thema zu tun hat.

"Nach unseren Erfahrungen haben Akzeptanz und Verständnis der Bürger für die zum Teil harten Einschnitte im Laufe der Corona-Krise kontinuierlich zugenommen. Wir stoßen kaum noch auf Mitmenschen, die den Ernst der Lage nicht erkannt haben oder nicht erkennen wollen", lobt der Leiter des Polizeikommissariats Heiko Fette. Gerade zu Weihnachten und Silvester habe sich gezeigt, wie diszipliniert die Masse der Bevölkerung die Auflagen umsetzt. Die Osteroder Polizei hat dabei ihren wahrscheinlich einsatzärmsten Jahreswechsel überhaupt erlebt: "Dafür möchte ich mich im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen ausdrücklich bedanken. Denn jeder Einsatz bedeutet für uns, einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt zu sein." Ausfälle durch eine coronabedingte Erkrankung hat die Polizei Osterode derzeit nicht.

Polizei und Kommunen kontrollieren weiterhin

Bei den Kontrollen, die die Polizei häufig gemeinsam mit den Kommunen durchführt, stellt sie kaum noch Verstöße fest. Und wenn, dann zeigen sich die Betroffenen laut Beamten einsichtig. Lediglich von den Schülerinnen und Schülern, die ihren Schulweg mit Bus oder Bahn bewältigen, wünschen sich die Kolleginnen und Kollegen mehr Disziplin. Heiko Fette: "Vor den Weihnachtsferien haben wir feststellen müssen, dass gerade an den Haltestellen immer wieder Schüler ohne ausreichenden Abstand und ohne Mund-Nasen-Bedeckung in Gruppen zusammenstehen." Natürlich gibt es solch unrühmliche Ausnahmen auch an anderer Stelle. So musste die Polizei in der Vorweihnachtszeit bei zwei privaten Zusammenkünften in Hattorf und in Lerbach einschreiten. Dort waren mehrere Personen aus verschiedenen Haushalten zusammengekommen. "Gegen alle Beteiligten wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet", informiert der Polizeichef.

Doch wie können die Einsatzkräfte das Geschehen eigentlich im Blick behalten, gerade im privaten Umfeld? "Mit der Überwachung sind die Einsatz- und Streifendienste beauftragt. Dies geschieht überwiegend im Rahmen der täglichen Streifenfahrten und -gänge. Sporadisch werden aber auch spezielle Corona-Streifen durchgeführt, die ausschließlich die Einhaltung der Regeln kontrollieren", so der Kommissariatsleiter. Dies ist beispielsweise zu Zeiten des Wochenmarktes der Fall, auf dem regelmäßig zwei Beamte oder Beamtinnen sowie Mitarbeiter des Ordnungsamtes unterwegs sind. Schwierigkeiten treten vor allem immer dann auf, wenn im Einsatz Mindestabstände nicht eingehalten werden können oder wenn das Gegenüber nicht bereit ist, sich an die Regeln zu halten. Das aber ist selten geworden.

In der Pandemie zählt die Vernunft jedes Einzelnen

Fette: "Natürlich können wir nur den öffentlichen Raum, beziehungsweise die vom öffentlichen Raum aus wahrnehmbaren Bereiche überwachen. Handelt es sich um mutmaßliche Verstöße im privaten Raum, kontrolliert die Polizei in der Regel aufgrund von Hinweisen aus der Nachbarschaft. Aber so ist das grundsätzlich mit allen Gesetzesverstößen, die sich im Verborgenen abspielen. Hier sind die Ordnungsbehörden auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen." Es komme also maßgeblich auf die Vernunft und das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen an, dass sich die pandemiebedingten Folgen und Schäden in Grenzen halten.

Der Kommissariatsleiter hat an die Bevölkerung eine klare Botschaft und richtet einen Appell an die Vernunft der Menschen: „Wir betreiben einen nicht unerheblichen organisatorischen Aufwand, damit wir trotz aller Gefahren und Einschränkungen rund um die Uhr für Sie da sind. Unterstützen Sie uns bitte dabei, indem Sie auf alle vermeidbaren Aktivitäten verzichten, bei denen die Gefahr besteht, dass Sie mit anderen Menschen zusammentreffen.“