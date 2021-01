TRG Osterode lädt zum Elhadj-Diouf-Filmabend ein

Osterode Am 15. Januar läuft "Kunst verbindet - Die Dokumentation" per Internetstream. Der Tag symbolisiert für Freunde der EDF ein besonderes Datum.

Der 15. Januar ist für Freunde, Weggefährten und Unterstützer der Elhadj Diouf Foundation (EDF) ein ganz besonderes Datum. Denn an diesem Tag jährt sich der tragische Unfalltod von Elhadj Mamadiou Diouf, Deutschlehrer in Kaolack, Mitbegründer des "Osteroder Modells“ und Namensgeber der Stiftung bereits zum dritten Mal.

Ihm zum Gedenken findet am 15 Januar ab 19 Uhr ein virtueller Filmabend per Live-Stream statt. "Zwar können wir in diesem Jahr aus bekannten Gründen nicht dazu ins Tilman-Riemenschneider-Gymnasium einladen, was natürlich schöner gewesen wäre. Trotz der widrigen Umstände ist es uns aber wichtig mit diesem Film über die Reise 2020 in den Senegal zu berichten und die Verdienste von Elhadj Diouf zu würdigen. Für uns ist es daher eine besondere Dokumentation an einem besonderen Datum", erklärt Oberstudienrat am TRG und Projektleiter Tobias Rusteberg.

Elhadj Diouf setzte sich ein

Zeitlebens habe sich Diouf für Bildung, Begegnung und Perspektiven eingesetzt. "In jeder Begegnung ist Herr Diouf noch immer präsent. Für die filmische Umsetzung sorgte Sophie Dix, ehemalige Schülerin des TRG und jetzige Lehramtsstudentin. Ich bin Sophie sehr dankbar, dass wir diesen emotionalen Tag mit filmischer Begegnung und gemeinsamer Erinnerung füllen können. Das wäre sicherlich auch in Elhadjs Sinne. Sophie hat großen Anteil an der Dokumentation der bisherigen Schulpartnerschaft. Nach zwei filmischen Begleitungen von Begegnungen in Deutschland bekam sie nun, gut ein Jahr nach ihrem Abitur am TRG Osterode die Möglichkeit, auch eine Reise nach Senegal zu dokumentieren. Unser Motto Wer die Jugend erreicht, erreicht viel hat Sophie verinnerlicht. Sie ist ein exzellentes Beispiel für Einsatz, Herzblut und Freude an unserer Einen Welt. Davon leben auch ihre Dokumentationen“, schwärmt Projektinitiator Rusteberg von ihrem Engagement.

Dix und Diouf seien sich mehrfach begegnet. Die Nachwuchsregisseurin habe noch sehr lebendige Erinnerungen an diese Momente: "Er sagte, dass seine Schüler die Welt kennenlernen sollen, dass er für sie verantwortlich sei und dass Bildung der Schlüssel für eine selbstbestimmte Zukunft wäre.“ Vom 14. bis 22. Februar 2020 reisten Vertreterinnen und Vertreter aller drei Säulen des Osteroder Modells noch vor dem Coronaausbruch gemeinsam in den Senegal. Unter dem Motto "Kunst verbindet“ begegneten sich erneut die Schülerinnen und Schüler des Lycée Valdiodio Ndiaye, des Cours Privé Mboutou Sow und des Tilman- Riemenschneider-Gymnasiums.Eine Delegation der Stadt Osterode entwickelte gemeinsam mit der Leitung des Département Kaolack neue Arbeitsfelder ihrer Kooperation.

Kein Re-Live möglich

Die Elhadj Diouf Foundation und die Association Koumbi Saleh trieben ihre laufenden Projekte vor Ort voran, insbesondere den Bau einer Grundschule in Kaolack und einer Medizinischen Ambulanz in der "Maison Bleue“. Die Dokumentation lässt die erlebnisreiche, arbeitsintensive und bunte Reise nochmals Revue passieren: "Fast ein Jahr nach der Begegnung wird Kunst an diesem Abend wieder zum "Türöffner“ und zeigt das Leben im Senegal aus anderen Perspektiven", versprechen Sophie Dix und Tobias Rusteberg. Zu sehen ist das Werk in der Zeit ab 19 Uhr bis etwa 20.30 Uhr im Livestream auf www.kunst-verbindet.com, ein Re-Live ist nicht möglich. Unter gleicher Adresse ist bereits schon jetzt ein Trailer sichtbar.