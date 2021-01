Knorrige Hainbuchen: Zeugen alter Waldgärtnerei

Schneitelbuche am Hainholz.

Düna Am Hainholz bei Düna stehen noch alte Schneitelbuchen – Überbleibsel einer historischen Waldnutzungsform.

Ihre besondere Ausprägung, die durchbrochenen Stämme, die mal feingliedrig, mal knorrig wirken, ausgestattet mit zahlreichen Baumhöhlen, Spalten und Risse, die vielen Tieren natürliche Lebensräume bieten, ziehen am Randes des Hainholzes bei Düna die Blicke auf sich. Es sind alte Hainbuchen, die lange überdauert haben, die jahrzehntelange Vernachlässigung nach dem Krieg beispielsweise. Ursprünglich waren sie Teile einer Schneitelwirtschaft, ein Begriff, mit dem heute viele nichts mehr anfangen können.

Schneitelwirtschaft ist eine historische Waldnutzungsform. Früher kappten die Menschen bestimmte Baumarten wie Weiden oder Hainbuchen in Mannshöhe, verfütterten die jungen Triebe und nutzten größere Äste als Brennholz. Dann trieben die Bauern ihr Vieh, zum Beispiel Schweine, Kühe und Ziegen, in diese Waldgebiete. Deshalb wurden die Bäume auch in Mannshöhe geköpft, damit das Vieh die nachwachsenden jungen Triebe nicht gleich wieder fraß.

Aus den dickeren Ästen wurden Werkzeugstiele und Staken für die Lehmgefache hergestellt

Was geschieht, wenn diese althergebrachte Form der Waldgärtnerei nicht mehr gepflegt wird, wenn die Triebe der Baumkronen immer weiter wachsen? Sie werden zu schwer, der Baum bricht auseinander. Inzwischen kümmert man sich wieder um den verbliebenen Bestand, damit er nicht ganz verloren geht. Firouz Vladi aus Düna, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins Deutsches Gipsmuseum und Karstwanderweg, kennt die Geschichte der Dünaer Schneitelbuchen, von denen viele verschwunden sind.

Denn genutzt wurden sie früher auch in Düna intensiv: „Aus den dickeren Ästen wurden Werkzeugstiele und Staken für die Lehmgefache hergestellt. Die dünneren Äste dienten zur Einstreu in den Ställen“, erklärt Vladi. Einen großen Bestand an Schneitelbuchen gebe es noch bei Gieboldehausen im Eichsfeld.

Heute sind die Gipsflächen von Buchen-Wald bedeckt

Das Naturschutzgebiet Hainholz-Beierstein ist eines der bedeutendsten Gipskarstgebiete Europas. Das Hainholz war in der Zeit von 1596 bis 1732 mit Dornsträuchern, vielen Hainbuchen, älteren Eichen und Buchen bewaldet. Heute sind die Gipsflächen von Buchen-Bärlauch-Wald bedeckt. Der Südharzer Karstwanderweg, der auf 239 Kilometern Wegstrecke die Gipskarstlandschaft erschließt, führt durch das Naturschutzgebiet.