Stadt Osterode investiert viel Geld in den kommenden Jahren

Ausführlich äußerte sich Bürgermeister Jens Augat während der Sitzung des Stadtrates am 17. Dezember in der Stadthalle zu Maßnahmen und Investitionen, die Osterode und die Ortschaften voranbringen sollen.

Belebung der Innenstadt

Für die Belebung der Innenstadt wird demnach eine umfassende Sanierung des Kornmarktes mit Baubeginn im Jahr 2022 als erster Schritt zur Aufwertung der Altstadt beitragen. Auch die Umgestaltung des Johannistorplatzes steht auf der Agenda für die nächsten Jahre, ebenso die Sanierung des Lenzschen Hauses mit einem neuen Nutzungkonzept. Weiter ist geplant, den Bahnhaltepunkt Osterode-Mitte unter Inanspruchnahme von Fördergeldern neu zu gestalten. Hierfür sind Haushaltsmittel von etwa 450.000 Euro 2021 und 2022 veranschlagt.

Verbesserung der Mobilität

Thema sein wird die Verbesserung der Mobilität mit dem Ausbau der E-Mobilität durch zusätzliche Ladestationen und eine Erweiterung des Radwegenetzes. Erfolgen soll so der Lückenschluss an der Ortseinfahrt in der Krebecker Landstraße, für den 10.000 Euro im Haushalt eingestellt sind. Für den Umbau des Rad- und Gehwegs An der Bahn in der Ortschaft Lasfelde stehen rund 500.000 Euro zur Verfügung. Die Verbesserung der Mobilität sei, so der Bürgermeister, ein wichtiger Baustein für den Klimaschutz und fördere die hiesige Wirtschaft. In diesem Zusammenhang begleitet die Stadt wichtige Investitionsmaßnahmen auf dem Gelände des Alten Krankenhauses und der ehemaligen Rommelkaserne.

Museum zieht um

Im März beschlossen wurde der Umzug des städtischen Museum in das derzeitige Bibliotheksgebäude und die damit verbundene Sanierung des Vorder-und Hintergebäudes. Die Bibliothekt wird in die dann sanierte Schachtrupp-Villa umziehen. Derzeit läuft der Umbau des Osteroder Aloha. Bad, Bibliothek, Museum und Stadthalle gehörden zu den stadteigenen Wirtschaftsbetrieben. "Diese Projekte sowie die Ausweitung der Barrierefreiheit in der Innenstadt und in öffentlichen Gebäuden werden weitere Bausteine sein, um die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt für alle zu verbessern", sagte der Bürgermeister. Diverse Einzelprojekte wie der Abriss des Alten Kinos, für den die Stadt das Gelände angekauft hatte, seien inzwischen realisiert. Weitere Investitionen betreffen die Kindergärten und das Jugendgästehaus. Im Rahmen der Tiefbaumaßnahmen ist der Ausbau der Waldstraße und der Endausbau der Schiefen Halbe vorgesehen.

In Ortschaften investieren

Das Investitionsprogramm 2021 bis 2025 versetzt die Stadt laut Verwaltung in die Lage, auch gezielt in die Ortschaften zu investieren. Dazu gehören der Endausbau Kunstbucht in Förste, die Brücke Teichweg und der Straßenausbau Molkereistraße in Schwiegershausen, der Hochwasserschutz in Dorste, die Renovierungsarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus in Dorste, die Revitalisierung der Großen Bremke in Lasfelde und der Abriss des Alten Schützenhauses in Lerbach. In der Ortschaft Freiheit steht bis 2025 im Rahmen des Förderprogramms "Wachstum und nachhaltige Erneuerung im Quartier" die Sanierung der Hauptstraße und ein möglicher Abriss der Brehmevilla an. Das Investitionsprogramm hat ein Volumen von 15,1 Millionen Euro, rund 8,5 Millionen davon in den Jahren 2021 bis 2022.