Adel Tawil und Boris Becker: Viele Stars unterstützen EDF-Gala

Wenn Fernsehpreisträger Matthias Stach am Nikolaustag ab 18 Uhr im Namen der Elhadj Diouf Foundation (EDF) auf Sendung geht, darf man einen unterhaltsamen Abend erwarten. Ein Programm, garniert mit hochinteressanten Gästen, die sich mit den Zielen der Elhadj Diouf Foundation identifizieren, wartet auf alle. Tickets sind noch verfügbar.

Die EDF möchte für ein ganz besonderes und vor allem persönliches Erlebnis sorgen und gerade in diesem schwierigen Jahr auch Hoffnung und Vorfreude auf bessere Zeiten machen: „Wir haben uns in der Vorbereitung für unsere diesjährige Veranstaltung viele Gedanken gemacht, zumal die ersten zwei Galas in der Osteroder Stadthalle sehr erfolgreich verliefen. Was machen wir und vor allem wie können wir einen bunten, emotional abwechslungsreichen Abend auf die Beine stellen? Aufgrund der noch andauernden Pandemie fällt die Stadthalle als Bühne ja leider aus. Ich moderiere deshalb aus meinem heimischen Wohnzimmer. Die Zuschauer können sich dabei auf eine Mischung aus Enter- und Infotainment sowie Talk freuen. Wir sind uns sicher, dass an dem Abend für jeden etwas dabei sein wird“, verspricht Stach.

Schwung am Leben erhalten

„Den Schwung, den wir vor zwei Jahren entfacht haben, möchten wir am Leben erhalten und weiter fortführen. Wir werden zeigen, wie weit die Projekte - Stichwort Krankenstation und Bau einer Umweltschule - in Kaolack sind und was es vom Engagement der Juniorbotschafterinnen und Juniorbotschafter in beiden Ländern zu berichten gibt. Schließlich sind wir keine Stiftung, die mit der Gießkanne Geld verteilt, wir fordern ganz bewusst Eigeninitiative der vor Ort Handelnden ein, da sich die Projekte nach etwa drei bis fünf Jahren selbst tragen sollen. Ganz im Sinne der EDF wird es wieder eine Veranstaltung nicht für, sondern MIT Afrika sein. Wir sind täglich im Austausch mit unserer Partnerstiftung Association Koumby Saleh. So ist es auch für senegalesische Zuschauer möglich, live dabei zu sein“, bekräftigen die Stiftungsräte. „Eine Nachricht von Elhadjs Vater hat uns alle extrem berührt“, lässt Tobias Rusteberg vom Tilman-Riemenschneider-Gymnasium tief blicken. „Durch die Projekte von EDF und AKS bleibt unser Sohn lebendig. Seine Visionen von Bildung und Begegnung werden dank Eures Engagements Wirklichkeit. Die Gala werden wir sowohl virtuell als auch mit dem Herzen verfolgen.“

Galagäste treten ohne Gage auf

Sämtliche Galagäste werden erneut ohne Gage mit von der Partie sein. So sei gewährleistet, dass sämtliche Einnahmen, wie von der EDF verbürgt, zu 100 Prozent in die Stiftungsarbeit fließen.

Boris Becker (l.) und Matthias Stach am Eurosport-Mikrofon. Foto: Privat

Die Tennislegenden Barbara Rittner und Boris Becker wandten sich im Vorfeld mit persönlichen Videobotschaften an ihre Fans und potenziellen Zuschauer: „Ich bin im letzten Jahr Teil der EDF geworden und möchte weiter die Entwicklung verfolgen.

Botschaften von Becker und Rittner

Schon jetzt bekomme ich Gänsehaut, wenn ich an die Gala denke“, sagte Rittner. „Es geht um einen ganz wichtigen guten Zweck: Es geht um Senegal, es geht um Kinder und um Erziehung. Gerade in der heutigen Zeit muss man ein bisschen zusammenrücken. Auch ich lasse mir etwas einfallen am 6. Dezember“, kündigte Boris Becker an.

Bestens vertraut mit den Stiftungszielen und ebenso an Bord ist Sandmalerin Frauke Menger, die im vergangenen Jahr einen umjubelten Auftritt in der Stadthalle hatte: „Mich hat die Vision des Miteinanders zwischen Senegal und Deutschland begeistert.“ Wie bereits in den Vorjahren werden sich Paul und Hansen Hoepner die Ehre geben. Beide sind froh, wieder dabei sein zu dürfen und sie hoffen auf rege Teilnahme, „weil es einfach eine einzigartige Veranstaltung ist.“ Mit Joël Agnigbo wird ein Experte für Schulbildung in Afrika (Autor des Buches „Stolpersteine auf dem Weg zur Freiheit“) den Galaabend ebenso bereichern wie die aus Amerika live zugeschaltete Barbara Becker. Einzigartig ist auch die Zusage eines weiteren Top-Stars: Adel Tawil (Pop-Musiker, Songwriter und Produzent) hat mit seinem Live-Auftritt vor zwei Jahren die Osteroder Stadthalle zum Kochen gebracht und er wird bei dieser Gala ebenfalls mit an Bord sein, getreu dem Motto „Eine Welt, eine Heimat“.

Virtuelles Deutschlanddebüt

Dank der Unterstützung von Elhadji A. Ndong (Koordinator des senegalesischen Alumninetzwerkes, ausgezeichnet mit dem Elhadj Diouf Award 2019) ist der EDF ein weiterer Coup gelungen: Der senegalesische Nachwuchskünstler Bril wird sein virtuelles Deutschlanddebüt geben! Er gilt als einer der bekanntesten westafrikanischen Solosänger. „Es gelingt Bril wie kaum einem anderen, die Herzen seiner Zuhörer in Senegal und mittlerweile weltweit zu erobern. Er ist der Sänger der Jugend, und ich weiß aus den Gesprächen mit ihm, dass ihn die Förderziele der Elhadj Diouf Foundation begeistern“, so E. A. Ndong. Den großen Durchbruch erlebte Bril mit seinem Titelsong „Sama life“ (millionenfach angeschaut) für die bekannteste senegalesische TV-Serie. Zu guter Letzt hat mit Tommy Reeve ein deutscher Pop-Musiker seinen Live-Auftritt zugesagt.

EDF-Gala: So ist man live dabei In 3 Schritten sind Interessierte live dabei: 1. Anmelden auf www.edf2020.de (damit erhält man sein ganz persönliches Galaticket). 2. Spende überweisen auf folgendes Konto bei der Sparkasse Osterode am Harz: DE53 2635 1015 0215 2616 60 (damit wird die Projektarbeit unterstützt und jeder Cent kommt an). Der Betrag ist frei wählbar. Als Verwendungszweck bitte angeben: „Spende EDF Gala 3.0“. 3. Einschalten am Galaabend (Beginn 18 Uhr) unter www.edf-gala.de . Noch mehr Infos unter: https://elhadj-diouf-foundation.de/events/stiftungsgala-3-0/ .

Da er bei seinen Shows gerne mit dem Publikum interagiert und Songwünsche erfüllt, bittet die EDF um Einsendung von Vorschlägen bis Donnerstag, 3. Dezember, an brueckenbauer@elhadj-diouf-foundation.de . „Wir hoffen, dass sich möglichst viele Menschen für unsere Gala anmelden, spenden und am Nikolausabend einschalten. Monatelange Vorbereitungen liegen hinter uns, einem informativen und sehr emotionalen Abend steht nun nichts mehr im Wege. Wir freuen uns auf Sie und euch. Das Schöne in diesem Jahr ist: es gibt kein Ausverkauft“, resümieren Stach und Rusteberg stellvertretend für das gesamte Team von EDF und AKS.