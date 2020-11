Am Postgebäude auf dem Kornmarkt prangt auch 2020 wieder der Adventskalender.

Am Dienstag öffnet sich das erste Adventstürchen in Osterode

Trotz der Absage des Osteroder Weihnachtsmarkts sind der Kornmarkt und die Innenstadt nicht dunkel und trist, sondern weihnachtlich geschmückt und beleuchtet.

Der Christbaum ist Mittelpunkt auf dem Markt, und am Postgebäude prangt wieder der Adventskalender, an dem sich am Dienstag, 1. Dezember das erste Türchen öffnet. mp