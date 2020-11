Neue Bibliothek in Osterode: Nutzung soll kostenfrei werden

Eigentlich gab es von Seiten der Ratsmitglieder nichts zu mäkeln am Wirtschaftsplan der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Osterode (Wibo) mit Aloha, Museum, Stadthalle und Stadtbibliothek, deren Erfolgsplan trotz vielfältiger Aufgaben mit einem Überschuss von etwa 597.130 Euro abschließt. SPD-Fraktionschef Jörg Hüddersen fand lobende Worte für ein gutes Wirtschaften gerade vor dem Hintergrund von Corona. Und doch gab es für den Wibo-Geschäftsführer Henrique Woyke Pereira eine Schrecksekunde.

Der Abgeordnete der Grünen, Raymond Rordorf nämlich, stieg überraschend in die Bütt, getrieben von einer spontanen Eingebung, dass der Zugang zur Bildung in der Stadtbibliothek – um die, ihren Umzug in die Schachtrupp-Villa, ihre Neuorganisation und Neuausrichtung ging es während der Ratssitzung am Donnerstagabend in der Stadthalle vorrangig – frei sein müsste. Er forderte, auf die jährlichen Nutzungsgebühren für die Bibliothek in Höhe von 8.000 Euro zu verzichten, drohte anderenfalls mit einem Änderungsantrag. Mit dem Verzicht auf Gebühren rannte er bei Bibliotheksleiterin Claudia Wilkening offene Türen ein, die für eine Entscheidung allerdings auf den Geschäftsführer verwies.

Umfeldanalyse

„Unser Ziel ist es, Gebührenfreiheit zu erreichen, wir diskutieren das Thema gerade, wie sie umzusetzen ist und werden dem Rat bald Vorschläge machen“, beruhigte Woyke Pereira. Raymond Rordorf war zufrieden, zog zurück und der Wirtschaftsplan passierte den Rat.

Die Gebühren für die Nutzung der Bibliothek kamen nicht von ungefähr auf den Tisch, denn zuvor hatte Meinhard Motzko vom Praxisinstitut Bremen, ein ausgewiesener Experte für die Gestaltung moderner Bibliotheken und Berater der Wibo, in seiner ausführlichen Präsentation der Umfeldanalyse deutliche Worte gefunden: „Ausleihgebühren sind für mich verfassungswidrig“, hatte er festgestellt und für andere Wege der Finanzierung, beispielsweise über exklusive Sponsoren, geworben.

Der Sozialwissenschaftler präsentierte Auszüge aus einer detaillierten Datenanalyse, die er hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung und -struktur etwa nach Alter, Bildung, Milieus oder des Anteils von Menschen mit Migrationshintergrund für Osterode erstellt hatte mit entsprechenden operativen Konsequenzen. Darauf basierend soll die Stadtbibliothek an den aktuellen Anforderungen und Bedürfnissen neu ausgerichtet werden.

Insgesamt stellte Motzko einen hohen Sprachförderbedarf bei Osteroder Kindern fest, mithin 40 Prozent. „Hier brauchen wir konzertierte Aktionen zur Sprachbildung“, sagte er, die Bibliothek müsse entsprechende Schwerpunkte setzen. Das gelte auch für die Lesekompetenz nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen, für die entsprechende Angebote zu erstellen seien. Motzko sieht die künftige Stadtbibliothek als einen sozialen Ort zur Identitätsbildung über soziale und Milieugrenzen hinweg, als eine Begegnungs- und Kommunikationsstätte von Jung und Alt, die auch von der Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartnern lebt.

Überregional bedeutendes Gebäude

Voraussetzung für all diese Planungen allerdings ist eine sanierte und auf die Anforderungen zugeschnittene Schachtrupp-Villa. Über den Stand der Planungen, den Fortgang der Arbeiten und die Baugeschichte des Gebäudes „von überregionaler Bedeutung und von hoher denkmalschützerischer Relevanz“ informierte den Rat der beauftragte Architekt Andreas Frenzel aus Braunschweig. So wurde die Villa inzwischen einem Laserscanning unterzogen und damit der Istzustand ermittelt mit dem exakten Aufmaß des historischen Bauwerks. Auch eine umfangreiche Bauteilsondierung hat stattgefunden, ebenso die Untersuchung im Rahmen zahlreiche Fachgutachten zur Baugeschichte, zur Restaurierung und zum Brandschutz.

„Wir werden mit dem Bestand sehr behutsam umgehen“, versprach der Architekt, man werde Neubauteile deutlich von historischen Befunden absetzen. Baubeginn wird laut Frenzel im August des kommenden Jahres sein. Die Übergabe an die Bibliothek ist für Oktober 2022 anvisiert.

Mit einem Antrag machte sich die SPD-Ratsfraktion für die Förderung des Radverkehrs, insbesondere mit e-Bikes, stark und präsentierte eine ganze Anzahl von Maßnahmen. „Wir wollen den Radverkehr zu einem zentralen Thema machen“, sagte Jörg Hüddersen. Das Vorhaben geht jetzt zunächst zur Beratung in den Bauausschuss.