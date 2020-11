Kunst zu Weihnachten hinter Glas

Rechtzeitig vor dem Ersten Advent werden sich Schaufenster in der Johannistorstraße und Am Schilde ganz neu präsentieren und mit Kunstobjekten glänzen. Weil es aufgrund des zweiten Lockdowns diesmal keine „Weihnachtsträume“ im Kunsthaus Am Schilde 2 geben kann, werden die für die weihnachtliche Kunstausstellung vorgesehenen Exponate in leerstehenden Schaufenstern präsentiert.

Arbeiten von neun Künstlerinnen und Künstlern aus Badenhausen, Osterode, Herzberg und Göttingen sind dort zu sehen. Organisatorin ist Sabine Tippach, die bereits in der Johannistorstraße 6 und 10 (ehemals „Süßes Kaufhaus“ und Fensterfront des Lenzhauses), zusammen mit Sigrid Grießel, das von 32 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 13 Jahre aus 170 Kilogramm Ton und mit viel Geschick errichtete Weihnachtsdorf aufgebaut hat. Dort sind übrigens auch die DIN-A4-Bilder zu sehen, welche die Kinder vor den Töpferarbeiten erstellt haben. In den Schaufenstern der Häuser Am Schilde 12, 15 und 25 und in der Johannistorstraße 8 sind die Arbeiten von Susanne Voigt, Christa Schmets, Cordula Gaebel, Werner Harms, Bernd Schneider, Bärbel Schwarze, Schulamith Schubert und Sabine Tippach zu sehen. Sie alle haben sich mit der vorweihnachtlichen Stimmung auseinandergesetzt und sich dem Thema „Weihnachtsträume“ auf unterschiedliche Weise sowie mit den Materialien, wie beispielsweise Glas, Ton, Wolle, Acryl-, Öl- und Seidenmalfarben, Fasern, Stoffe, Papier und Fotografien genähert.

Einige setzten sich auch mit der zur Zeit coronabedingten Situation auseinander und werden so mit ihren Arbeiten, bewusst oder unbewusst, ein anderes Licht auf das bevorstehende Weihnachtsfest werfen. Damit diese Aktion überhaupt realisiert werden konnte, klopfte Sabine Tippach an viele Türen. Die Besitzer der Fachwerkhäuser, deren Schaufenster jetzt Kunstträume geworden sind, waren freundlicherweise einverstanden mit dieser nicht alltäglichen Aktion. Ihr zur Seite standen auch Petra Neubauer und die betreuenden Immobilienverwaltungen, welche Kontakte zu den Besitzern vermittelten.

Weihnachtlicher Charme

Auch die Ausstellenden und Franziska Aulich vom Stadtmarketing ließen sie nicht allein.

„Die Idee, die Kunstwerke so auszustellen war immer schon mein Plan B, den ich mir mit Franziska Aulich für den Fall der Fälle zurechtgelegt hatte“. Somit dürfen einige Teile der zwei Straßenzüge einen unvergleichlichen Charme erhalten und dafür sorgen, dass die Gebäude in der Osteroder Innenstadt für einige Zeit zur weihnachtlichen Galerie „Kunst Am Schilde und Johannistorstraße“ werden. Wer sie besuchen möchte braucht sich an keine Öffnungszeiten zu halten, denn diese Galerie auf Zeit ist nicht daran gebunden. Die Schaufenster sind immer zu betrachten.

Der zu der Ausstellung gehörende Katalog ist übrigens während der Öffnungszeiten des Kunsthandwerkermarktes „Lichterzauber“ in dem Haus „Kunst Am Schilde“ einzusehen, welches Am Schilde 2 gelegen ist. Es ist vom 25. November bis zum 23. Dezember montags bis samstags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet (Änderungen sind vorbehalten).

Ein Datum sollte man sich allerdings merken: Der letzte Blick in die gestalteten Schaufenster wird Anfang 2021 gewährt. Nur das Weihnachtsdorf in der Johannistorstraße 6 und 10 wird am 23. Dezember abgebaut, damit alle Kinder ihre Arbeiten vor Weihnachten zurück erhalten.

Und wer weiß...., vielleicht ist das eine oder andere Weihnachtsgeschenk dabei?