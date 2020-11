Eine Osteroderin mit vielen Talenten

Im Prinzip ist das Allroundtalent allen Generationen in Osterode und Umgebung so bekannt, wie der oft zitierte bunte Hund. Dass ihre Stimme aber auch außerhalb auf großes Interesse stoßen könnte, damit hat sie nicht gerechnet. Die Rede ist von der Dolmetscherin, Malerin, Schriftstellerin, Lehrerin und Sängerin Rita J. Sührig, die jetzt auf verschiedenen Internet-Portalen mit Interpretationen von Songs des amerikanisches Sängers Tony DeSare Neuland betreten hat.

Dieses Multitalent versichert, dass sie schon von klein auf nichts anderes als Sängerin werden wollte. Doch ihr Vater legte ihr nahe: „Lern erst mal einen vernünftigen Beruf!“ Schmunzelnd erinnert sie sich an die Begegnung mit einer Osteroder Berufsberaterin in der Schule, der sie offenbarte, sie wolle nicht nur Sängerin, sondern Koloratursopranistin werden wollte. Sie solle erst einmal ein Instrument lernen und sich mit Musiktheorie beschäftigen. Der Vater kaufte ihr ein Klavier.

Fremdsprachenkorrespondentin

Weil ihre Klassenkameradin und Freundin, Sigrid Harms, das Fremdsprachen- und Dolmetscherinstitut in Göttingen besuchen wollte, schloss sie sich an. Der Vater zahlte das Schulgeld. Und so lernte sie Spanisch und Englisch. Nach erfolgreichem Abschluss als Fremdsprachenkorrespondentin ging sie nach London. „Schließlich wollte ich auch richtig Englisch sprechen können!“ Sie arbeitete als Zimmermädchen im Hilton Hotel für 15 Pfund pro Woche. „Das waren damals umgerechnet 45 Mark. Die Arbeitsbedingungen waren schlecht: „Wir Zimmermädchen waren alles Ausländerinnen, und es war echte Knochenarbeit mit viel Schikane!“ Also suchte sie das Gespräch mit Karl-Heinz Kukowski, einem Bekannten ihres Vaters und Chef des Springer Foreign News Service in Londons Fleet Street.

Schnell an der Schreibmaschine

Weil sie sehr schnell Schreibmaschine schreiben konnte, setzte Kukowski sie als Fernschreiberin an den Ticker. Nach zwei Jahren in der Redaktion in London meinte sie, gut Englisch zu sprechen und ging nach Deutschland zurück, wo sie am Englischen Institut in Heidelberg nach weiteren zwei Jahren Studium ihr Examen als Übersetzerin und Dolmetscherin für Englisch ablegte. „Jetzt glaubte ich, die Welt stünde mir offen“, erinnert sich Sührig. Sie bewarb sich als Stewardess bei der Lufthansa. „Den Job bekam ich nicht. Schuld daran waren wohl mit die High Heels und die rot lackierten Fingernägel. Außerdem sei ich überqualifiziert.“

Diplom in Theologie

Viele Bewerbungen verschickte sie in alle Welt und erhielt einen Anruf aus Lausanne, Schweiz, wo ein Internationaler Christlicher Kongress vorbereitet werden sollte (International Congress for World Evangelization 1974). Sie bekam den Job als Übersetzerin und Dolmetscherin. Beim Übersetzen der theologischen Texte stellte sie fest, dass sie sich überhaupt nicht in der Bibel auskannte. Darum war die Übersetzungstätigkeit eine große Herausforderung und der Wunsch entstand, die Bibel besser kennenzulernen. Sie entschloss sich für die London School of Theology in England, in dem junge Menschen aus vielen verschiedenen Konfessionen und Ländern gemeinsam studierten. Dort legte sie nach drei Jahren das Diplom in Theologie ab, siedelte nach Berlin um und wurde in der Redaktion „Entscheidung“, der deutschsprachigen Ausgabe von DECISION MAGAZINE der Billy Graham Evangelistic Association als Redaktionsassistentin und Übersetzerin eingestellt. Zusammen mit der Chefredakteurin, Dr. Irmhild Bärend, arbeitete sie zwei Jahre als kleines Redaktionsteam.

Inzwischen meldete sich der Wunsch nach einem Kind, und sie überlegte, wie man Beruf und Kind miteinander verbinden könne. So ging sie zum weiteren Studium nach Göttingen. Die ersten zwei Jahre studierte sie Anglistik und Publizistik im Magisterstudiengang. Nach bestandener Zwischenprüfung wechselte sie zum Lehramtsstudiengang Englisch, ev. Religion und Kunst für Haupt- und Realschulen. 1983 durfte sie sich als Alleinerziehende über die Geburt ihres Sohnes Simon-Christopher freuen.

An der Grundschule Lasfelde

An der Hauptschule Am Neustadter Tor in Osterode machte sie ihr Referendariat. „Die Schulleiterin von heute ist übrigens mit meinem Sohn zur Schule gegangen“, schmunzelt sie. Viele Jahre war sie an der Grundschule in Lasfelde als Klassenlehrerin tätig. Sie engagierte sich auch in der Lehrerfortbildung und war Fachberaterin für das Frühe Fremdsprachenlernen am Beispiel Englisch. Für Innovative Unterrichtsmethoden und ihr Singspiel „Noahs Ark“ erhielt sie den Klett-Preis 2000. Später wechselte sie an die Hauptschule Neustädter Tor. Hier ist sie bis zum Eintritt ins Pensionsalter geblieben. Sie ließ sich auch von zwei Krebserkrankungen nicht ausbremsen.

Bibelerzählerin

Mit der Krankheit kam die Lust zu malen. Viele Aquarelle entstanden, die auch in der Stadthalle Osterode ausgestellt wurden. „Ich male nicht, um zu verkaufen“, sagt sie und fügt hinzu: „Kinder verkauft man ja auch nicht!“

Vor zehn Jahren machte sie eine Ausbildung zur Bibelerzählerin am Michaeliskloster in Hildesheim. Die Baptistengemeinde in Herzberg ist so fasziniert von dieser Art der Erzählung, dass sie regelmäßig eingeladen wird. Aber auch bei Frühstücksveranstaltungen und anderen Gruppen im gesamten Kreis Göttingen ist sie eine gerngesehene Referentin. Corona hat das leider unterbrochen. Auch Bibel TV lud die Bibelerzählerin mehrfach ein. Mehrere Bücher hat sie geschrieben, auch das 300 Seiten umfassende in Dialogform geschriebene Buch „Un-Ehrlichkeit und Ehe - geht das?“ Für die Deutsche Zentralbücherei für Blinde und Sehbehinderte in Leipzig hat sie auf eigene Kosten ihre mittlerweile fünf Bücher in einem Tonstudio in Göttingen eingelesen. „Als Liebesdienst auch für meinen Vater, der kriegsblind war.“ Bei alledem hat sie nie das Singen aus den Augen verloren. Schließlich hörte sie nicht nur einmal das Kompliment, dass sie eine so tiefe Stimme habe wie Zarah Leander.

Musiziert mit Tony DeSare

Mit dem Gitarristen Richard Chajec, bekannt als Richie von „Beat is back“, trat sie gemeinsam auf: in der Stadthalle Osterode und Göttingen. Auch eine CD mit 15 gemeinsamen Titeln entstand. Vor fünf Jahren hörte sie erstmals die Stimme des in New York lebenden Musikers Tony DeSare und dessen Song „How I will say I love you“. Doch die Noten waren in Deutschland nicht erhältlich. Also schrieb sie den in den USA sehr bekannten Künstler an und erhielt tatsächlich Antwort. Doch nicht nur das! Er schickte ihr die ersehnten Noten mit der Erlaubnis, das Lied auch zu singen. In der Baptistengemeinde in Herzberg fand sie Michael Gerner, Musiklehrer am Tilman Riemenschneider Gymnasium, der bereit war, sie zu begleiten. Und so kam es im vergangenen Jahr zum gemeinsamen Auftritt in der Stadthalle Osterode.

Rita J. Sührig berichtete Tony DeSare davon, der anbot, sie von New York aus über das Internet auf seinem Klavier zu begleiten. Sie war begeistert! Er spielte die Klavierbegleitung und sie nahm den Titel im Göttinger Tonstudio auf. Mittlerweile singt sie aber nur das Original. Sie hat dazu einen deutschen Text mit dem Titel „Gib nicht auf“ geschrieben. Und genau das passt ihrer Überzeugung nach bestens in die Corona-Zeit. Tony DeSare sparte übrigens auch nicht mit einem Kompliment. Sie habe eine wunderschöne Stimme und er freue sich sehr über ihre Interpretation. Mittlerweile hat Sührig einen dritten Titel aufgenommen: „How I feel for you“, auch ein Titel von Tony DeSare. Inzwischen sind ihre drei Titel in 49 Ländern zu hören mit über 5.000 Streams auf Youtube, Spotify, Amazon und Deezer.

Im Oktober wird Tony DeSare einen weiteren Song für das Osteroder Allround-Talent auf dem Klavier spielen. Man darf gespannt sein! „Wie bunt, klein und schön die Welt doch mit Musik ist“, so Rita J. Sührig. „Ich bin gespannt, was die Zukunft noch bringt.