Stand Sonntag: Corona-Inzidenzwert fällt auf 39,6

Die Zahl der akut mit dem Corona-Virus infizierten Menschen im Landkreis Göttingen liegt aktuell bei 258. Der Inzidenzwert, also die Quote der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, liegt laut Meldung der Kreisverwaltung am 8. November bei 39,6.

Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen steigt auf 2.102; davon sind 787 in der Stadt Göttingen gemeldet. 1.759 Personen gelten als genesen, 85 sind in Verbindung mit dem Corona-Virus verstorben.

Die Fallzahlen im Altkreis Osterode:

Gemeinde Bad Grund 56 Infizierte/7 Erkrankte,

Stadt Bad Lauterberg 111/3,

Stadt Bad Sachsa 86/3,

Samtgemeinde Hattorf 76/15,

Stadt Herzberg 257/30,

Stadt Osterode 139/21

Gemeinde Walkenried 5/1