Aktion Löwenmama: Kranken Kindern zu Weihnachten Freude schenken

Osterode. Die Aktion Löwenmama ist im November in Osterode gestartet und hofft wieder auf zahlreiche Spender.

Kindern, denen das Leben übel mitspielt, zu Weihnachten eine Freude machen, das ist das Anliegen der Aktion Löwenmama. Seit sechs Jahren beteiligt sich auch Simone Kruse vom Spielzeugladen in Osterode an der Initiative. Zum Start der diesjährigen Aktion hatte sie ihre Unterstützer zu einem Treffen eingeladen, an dem auch Bürgermeister Jens Augat und die Initiatorin, „Löwenmama“ Susanne Saage, teilnahmen.

Seit 19 Jahren besucht die Altenpflegerin in ihrer Freizeit nun schon Krankenhäuser, um dort schwer kranke Mädchen und Jungen sowie deren Geschwister, die ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen sind, nach ihren Wünschen zu befragen. Zum vierten Advent überbringt sie den kleinen Patienten dann persönlich ihre Geschenke. „Damit sie wenigstens für eine kurze Weile von ihrer Krankheit abgelenkt sind“, erklärte Saage. „Das Strahlen und die Freude der Kinder sind mein schönstes Weihnachtsgeschenk.“ Rund 50 Kliniken und mehr als 100 Geschäfte sind mittlerweile bundesweit in die Aktion eingebunden, darunter auch der Spielzeugladen von Simone Kruse. Seit dem 2. November hat sie in ihrem Geschäft wieder einen Tisch mit gewünschten Geschenken aufgestellt, die von den Kunden zugunsten der zumeist krebskranken Kinder erworben werden können. Später werden die Präsente dann hübsch verpackt und mit den Namen der Mädchen und Jungen versehen. Auch Intersport Stricker wird solch einen Tisch bereit halten. „Geschenke können auch telefonisch bestellt werden“, informierte Anja Rösnick von Intersport. Marc Pflaumenbaum bietet in seinem Telekom-Partnershop Gutscheine an, und der Forstbetrieb Henkel wird laut Sarah Henkel von jedem verkauften Weihnachtsbaum einen Euro an die Aktion spenden. „Mit diesen Geldern werden spezielle Wünsche von Kindern erfüllt“, berichtete Saage. Diesmal werde sie die Päckchen aufgrund der Coronabeschränkungen nicht persönlich übergeben können, bedauerte die Aktionsbegründerin. Aber sie werde die Gaben bis an die Kliniktüren bringen. „Ich hoffe, dass möglichst viele Geschenke gekauft und verteilt werden können.“ In diesem Jahr sei diese Aufmerksamkeit besonders wichtig, weil die kleinen Patienten wegen der Auflagen nur mit einem Elternteil im Krankenhaus Weihnachten feiern dürften, betonte sie. „Die Freude bei den Kindern ist unvorstellbar“, erzählte Kruse, die bei der Gabenverteilung schon persönlich mitgeholfen hat und sich für die Aktion Löwenmama voller Überzeugung engagiert. Es gebe viele nette Kunden, die jedes Jahr spenden. Allerdings wünscht sie sich mehr Mitstreiter, die die Initiative unterstützen und sich auch an der aufwendigen Organisation beteiligen. Es sei unglaublich, was sie seit fast zwanzig Jahren leiste, würdigte Bürgermeister Jens Augat den Einsatz von Susanne Saage, die dafür im September mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden war. Er habe sich über die Aktion Löwenmama informiert, und die Bilder, die er gesehen habe, seien ihm nahe gegangen, bekannte er. „Es ist toll, wie viele Menschen Sie für das Helfen begeistern“, unterstrich Augat. Gerade in der heutigen Zeit sei das Gemeinsame wichtig, befand er und dankte auch Simone Kruse, dass sie diesen Gedanken in Osterode hochhalte.