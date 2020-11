B-Platz im Jahnstadion Osterode soll zum Kunstrasenplatz werden

Die Sanierung des Jahnstadions und die Gegenfinanzierung der beantragten Förderung war unter anderem Thema im Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung, Sport und Waldwirtschaft, der unter dem Vorsitz von Bernd Fröhlich (SPD) im Osteroder Ratssaal tagte. „Das Jahnstadion ist in die Jahre gekommen“, stellte Bauamtsleiter Thomas Christiansen fest.

Die anerkannte Bezirkssportanlage, die etwa bei den Leichtathletikmeetings sogar nationale und internationale Bedeutung genieße, werde intensiv genutzt. Deshalb sei eine komplette Überholung der Leichtathletikanlage und der Fußballplätze notwendig.

Es sei ein umfangreiches Sanierungskonzept erstellt worden, das unter anderem vorsieht, den B-Platz wegen der hohen Beanspruchung durch die vielen Fußballmannschaften in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln, erläuterte Christiansen. Da der Platz wegen eines Gerichtsurteils zur Zeit nur eingeschränkt nutzbar sei, soll er in seiner Anlage quasi gedreht werden.

Auf Anfrage von Almut Mackensen (Grüne) bestätigte er, dass eine Ausgleichsmaßnahme für die Versiegelung der Rasenfläche sicherlich Bestandteil des Bauantrags sein werde.

Einstimmig befürwortete der Ausschuss, dass sich die Stadt um die Aufnahme in das Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ des Landes Niedersachsen mit einem Fördersatz von maximal 90 Prozent bewirbt. Der zu leistende Eigenanteil läge dann bei 214.450 Euro. Alternativ wird ein Antrag für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ mit einer Förderung von maximal 45 Prozent gestellt. Der Eigenanteil beträgt hier 1.179.475 Euro.

Verkehrsführung an Kita Röddenberg

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Verkehrsführung im Bring- und Abholbereich der neuen Kindertagesstätte Röddenberg. Nachdem der Ausschuss bereits im Juni dem Vorschlag des Stadtbauamtes zugestimmt hatte, habe sich zu den geplanten Stellplätzen vor der Kita weiterer Beratungsbedarf ergeben, führte der Bauamtsleiter aus. Von Anliegern erstellte Planskizzen seien in den Ratsfraktionen und der Verwaltung als Varianten 2 und 3 ausführlich diskutiert worden.

Der Bauplatz für die Kita am Röddenberg. Foto: Christiana Auer / HK

Die Stadt halte an ihrer ursprünglich erarbeiteten Lösung fest, erklärte Christiansen und begründete das unter anderem damit, dass bei den alternativen Vorschlägen durch fahrende und rangierende Fahrzeuge unmittelbar vor der Kita ein Risiko für Kinder entstehen und der Lieferverkehr, zum Beispiel für das tägliche Mittagessen, durch fehlende Wendemöglichkeiten deutlich erschwert würde.

Für die CDU-Fraktion brachte Jan Steffen Wedemeier einen Änderungsantrag ein, der die Variante 3 zur Beschlussfassung stellte. Auch Almut Mackensen kritisierte, dass aus Sicht der Grünen zu sehr der motorisierte Verkehr und weniger die Perspektive der Kinder im Blickpunkt stehe.

„Wir bleiben bei unserer Meinung und unterstützen den Vorschlag der Verwaltung“, machte dagegen Frank Koch für die SPD deutlich. Mit fünf zu sechs Stimmen wurde der Änderungsantrag der CDU vom Ausschuss abgelehnt und mit gleichem Stimmverhältnis die Beschlussvorlage angenommen.

Einstimmig sprachen sich die Ausschussmitglieder für einen so genannten Aufwandsspaltungsbeschluss beim Straßenausbau in der Seesener Straße aus. Danach wird der an der Bahnseite gelegene Gehweg bei der Beitragsermittlung für die Anlieger nicht berücksichtigt. Die Kosten von 87.000 Euro trägt die Stadt.

Seit einiger Zeit werden auf dem Parkplatz oberhalb der Röddenberghalle lautstarke Partys bis in die frühen Morgenstunden veranstaltet, die den Anliegern den Schlaf rauben, teilte Almut Mackensen mit. Auch ein Anwohner berichtete in der Einwohnerfragestunde von den belastenden nächtlichen Ruhestörungen. Die Polizei komme nach einem Anruf aufgrund der knappen Besetzung oft erst eine Stunde später. Deshalb drängte er darauf, ein Schild aufzustellen, das das Parken ab 22 Uhr verbietet, was er bereits in einer Mail an die Stadt angemahnt habe.

Bürgermeister Jens Augat wies darauf hin, dass die Polizei bereits auf die Situation aufmerksam gemacht worden sei und nun verstärkt kontrollieren wolle. Der Stadt fehle die rechtliche Handhabe, und er glaube auch nicht, dass ein Schild etwas an dem Ärgernis ändere. Dennoch wolle er das Thema noch einmal in der Verwaltung diskutieren.

Info: Eckpunkte von Variante 3