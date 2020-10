Generationen von Monstera gedeihen in Schwiegershausen

Monstera deliciosa ist der Name einer Zierpflanze aus der Familie der Aronstabgewächse, die ursprünglich aus Mittelamerika stammt und im 19. Jahrhundert von Mexiko nach Europa gebracht wurde. Der deutsche Name ist „Köstliches Fensterblatt. Seit inzwischen 57 Jahre gedeiht so eine Monstera in Schwiegershausen, hat dort jedoch schon einige Male den Standort gewechselt. Sie wächst auch nicht wie in ihrer ursprünglichen Heimat in einem Wald und lässt ihre Ausläufer über den Boden kriechen, sondern steht ganz artig in einem großen Blumentopf im Wintergarten der Familie Oppermann. Denn in der kalten Jahreszeit würde sie im Freien nicht überleben.

Sie klammert sich dort mit ihren langen, kräftigen Luftwurzeln an einer Holzvertäfelung fest. Der ganze Stolz der Oppermanns ist aber zurzeit ein vier Jahre alter Ableger dieser pflanzlichen Seniorin, der ebenfalls im Wintergarten steht und mit seiner Blütenpracht von fünf Blüten und Knospen bezaubert. Die grüne Schönheit fasziniert außer mit ihren bis zu 90 Zentimeter Durchmesser großen Blättern mit ihren sanft gelben Blüten. Der Fruchtstand ist übrigens genießbar. Die Frucht soll wie eine Kreuzung zwischen Ananas und Banane schmecken. Rolf Oppermann versicherte schmunzelnd: „Wenn die erste Frucht reif ist, werden wir sie testen“. Die Früchte der Monstera werden in einigen Ländern zu hohen Preisen auf Märkten verkauft.