Halloween: Lovecraft-Live-Stream statt „Süßes sonst gibts Saures“

Am Samstag, 31. Oktober, ist es wieder so weit: Am Abend vor Allerheiligen, in englischer Sprache dem „All Hallows’ Eve“, würde – ohne Corona-Pandemie – wieder vielerorts Halloween gefeiert.

Der ursprünglich von den katholischen Iren vor allem in den USA verbreitete Brauch erfreut sich – in der US-amerikanischen Ausprägung – seit einigen Jahren auch in Deutschland zunehmender Beliebtheit. So schmücken etwa beleuchtete Kürbisse mit Fratzen, die sogenannten Jack O’Lantern, zahlreiche Gärten und Häuser und Gruselgestalten aller Art und Genres ziehen um die Häuser auf der Suche nach Süßigkeiten oder nach der nächsten Party.

In diesem Jahr fällt der Halloween-Spaß aber bedingt durch die Corona-Pandemie voraussichtlich gering aus: Auf das Süßigkeitensammeln und Halloween-Parties sollte in diesem Jahr verzichtet werden, nicht zuletzt auch nach dem Appell von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) an die Bürger, schon vor dem kommenden Montag die neuen Regeln zur Eindämmung der erneuten Corona-Welle zu befolgen.

Lesung aus Werk von H.P. Lovecraft

Für alle, die sich am Halloween-Abend dennoch von zu Hause aus gruseln möchten, bietet Christian Römer, Coach für Sprech-, Stimm- und Präsentationstraining von Vorlesekunst, einen besonderen Live-Stream an: Am 31. Oktober ab 19 Uhr liest er live aus H.P. Lovecrafts „Pickmans Modell“. Interessierte können den Live-Stream über Youtube unter https://youtu.be/fTZeFnLlmzY verfolgen oder, in dem sie „Vorlesekunst live“ in der Youtube-Suchmaske eingeben.

„H.P. Lovecraft ist ein Meister des Horrors und somit die passende Wahl zu Halloween“, schreibt dazu Römer. In Pickmans Modell berichtet der Erzähler über seine Begegnung mit dem Maler Pickman, von dem und dessen Bildern er zunächst ganz fasziniert ist. Doch dann macht er eine Entdeckung, die ihn davon abhält, jemals wieder Keller und U-Bahnen zu betreten. mel