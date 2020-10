Beschäftigte des Öffentlichen Diensts streiken am Donnerstag.

Kundgebung in Osterode: Verdi will mehr Lohn für Beschäftigte

Bei einer Kundgebung am Marientor in Osterode unterstrich Verdi-Geschäftsführer Sebastian Wertmüller am Donnerstag die Forderungen der Gewerkschaft nach 4,8 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes.

Lesen Sie dazu: Verdi streikt Donnerstag erneut – Müllabfuhr in Osterode läuft Markus Funke begleitet die Kundgebung musikalisch. Foto: Michael Paetzold / HK Der Musiker Markus Funke begleitete die Kundgebung mit einem Konzert. Erwartet wurde Donnerstag, so Wertmüller, ein neues Arbeitgeberangebot. Für den Fall, dass es zu gering ausfällt, kündigte er neue Streiks in der kommenden Woche an. Sebastian Wertmüller spricht zu den Streikenden. Foto: Michael Paetzold / HK